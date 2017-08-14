杜琵CP東京大放閃 連好友畢書盡周曉涵都懷疑

陳楚河、賴雅妍到東京舉辧見面會，兩人還在街頭頻放閃。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳楚河、賴雅妍主演的三立偶像劇《愛上哥們》即使時隔一年多，熱度依舊不減，「杜琵CP」成功擄獲粉絲的心，前天（8/12）他們在日本千葉縣習志野文化Hall舉行的「愛上哥們亞洲巡迴見面會」東京場，吸引了上千名來各國的粉絲，兩人幾乎是用盡巧思，多次開會討論親自設計節目橋段，驚喜連連令現場粉絲又笑又哭。

陳楚河、賴雅妍到東京舉辧見面會，現場示範雙人舞「地咚」。（三立提供）

第一次前進東京合體辦粉絲見面會，陳楚河及賴雅妍一開場就以秘密特訓一個多月的「雙人舞」送給粉絲一大驚喜；其中一段陳楚河和女粉絲「親密地咚」的舞蹈動作，讓現場尖叫聲不斷。這次還特別邀請同劇的邵翔及楊銘威擔任嘉賓，有了好哥們來助陣，見面會竟然一度差點「走鐘」演變成爆料大會，連陶嫚曼、王家樑、畢書盡、周曉涵等人更在VCR中現身，要「杜琵CP」好好說清楚，粉紅泡泡飄滿天的兩人，真的沒有曖昧關係嗎？

陳楚河、賴雅妍到東京舉辧見面會，並邀請邵翔、楊銘威當來賓，現場送上親手加工設計而成的牛仔外套給粉絲。（三立提供）

喜歡唱歌的賴雅妍為此獻上自彈自唱，彩排時因為太過緊張而落淚的她，正式表演前，也和粉絲坦承這是她演藝生涯上最困難的一段演出，或許唱得哽咽也彈錯幾個音，但隨著她身後VCR中放映著和陳楚河從電視劇《星光下的童話》到《愛上哥們》一幕幕的合作畫面，令在場所有人感動到不行。節目到了尾聲，陳楚河和賴雅妍準備壓軸驚喜，將親手加工設計而成的情侶牛仔外套送給粉絲。

陳楚河、賴雅妍到東京舉辧見面會，並邀請邵翔、楊銘威當來賓。（三立提供） 陳楚河、賴雅妍到東京舉辧見面會，並邀請邵翔、楊銘威當來賓。（三立提供） 陳楚河、賴雅妍到東京舉辧見面會，並邀請邵翔、楊銘威當來賓。（三立提供） 陳楚河、賴雅妍到東京舉辧見面會，兩人還在街頭頻放閃。（三立提供） 陳楚河、賴雅妍到東京舉辧見面會，兩人還在街頭頻放閃。（三立提供）