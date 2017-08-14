方志友挺肚聊夢想 自曝是「他」讓我走演藝圈

方志友挺肚做公益。（安麗希望工場提供）

〔記者洪素津／台北報導〕方志友育有愛女Mia，日前宣布喜懷二胎男寶，一雙兒女湊成「好」字。方志友升格當媽咪後更添感性，投身公益，今年應安麗希望工場慈善基金會擔任2017「小夢想．大志氣」追夢計畫大使一職，方志友開心的表示：「當了媽媽之後我更能體會，能夠鼓勵孩子們勇敢追夢」，而方志友更自曝當年站上星光大道這個夢想舞台是為了追林宥嘉，笑說「夢想的意義不在多偉大，我也是從迷妹一路努力才有今天的成果」。

方志友當年為了想見偶像林宥嘉而參加《超級星光大道》，結果雖未能闖入前幾名，卻意外轉戰戲劇圈；但出道以來包括身材、演技等屢屢遭受批評，她說「林宥嘉其實是我夢想的起點！」方志友笑說：「我覺得夢想不在大，在於如何「追夢」與堅持實現它的「志氣」。雖當初我的夢想，是當歌手、出唱片，但被淘汰後，也因此讓我發現人生不是只有一個舞台。為了表演這條路，我進了戲劇圈，更夢想變成當一個「好演員」。我做了很多功課，如咬字、發音、懷抱著不放棄的志氣，花了10年才從參賽者、客串，走到女主角。」

方志友挺肚做公益。（安麗希望工場提供）

身懷第二胎的方志友日前更是感性的在FB上發表長文，以媽媽的身分寫了一段給孩子的話，細數從當年參賽以來到現在的心路歷程，鼓勵自己的孩子不必害怕旁人眼光，要肯努力、有衝勁，勇敢走自己的路、大膽地去實踐夢想，並以自己也還在追夢的路上不曾停歇作為結語。