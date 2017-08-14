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首頁 > 婉君推

鄧紫棋鐵肺飆唱《漂向北方》 黃明志竟坐台下

2017/08/14 16:54

鄧紫棋前兩天在新加坡舉辦演唱會。（翻攝自鄧紫棋臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕香港「巨肺小天后」鄧紫棋（G.E.M）因參與《我是歌手2》爆紅，近期在各地舉辦巡迴演唱會的她，前天（8/12）在新加坡開唱時，驚喜自彈自唱黃明志和王力宏合作的超夯歌曲《漂向北方》，一開口就引起台下粉絲尖叫，尤其她快嘴Rap時，更讓全場驚嘆不已，而當天原唱者黃明志就坐在台下，讓她直呼：「我真的緊張死了！」

鄧紫棋日前為了在新加坡的演唱會努力健身。（翻攝自鄧紫棋臉書）

鄧紫棋本月12、13日在新加坡開唱，一連演唱多首膾炙人口的名曲，還加碼飆唱五月天的《你不是真正的快樂》、《死了都要愛》等歌，鐵肺高音讓粉絲耳朵都要懷孕了，而在準備表演《漂向北方》前，她透露原唱黃明志也有到場，且本尊就坐在台下看著，這向來大方的鄧紫棋也忍不住直呼超緊張。

鄧紫棋前兩天在新加坡舉辦演唱會，一下飛機就有大批粉絲前來接機。（翻攝自鄧紫棋臉書）

鄧紫棋坐在鋼琴前，以半清唱的方式演唱這首最近傳唱度極高的夯歌《漂向北方》，她把原本是兩人分唱的歌改成獨唱，配上快嘴Rap霸氣十足，唱出與原唱完全不同的風格，全場隨著她一起大合唱，最後更爆出招牌高音，讓所有人震撼到雞皮疙瘩掉滿地，就連黃明志都拍手叫好。

鄧紫棋在新加坡演唱會上唱黃明志和王力宏合作的《漂向北方》，獲得粉絲滿堂彩。（量能文創提供）

相關影片：（影片取自GEM鄧紫棋 HK Fans Club臉書，如遭移除敬請見諒

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