曾國城小氣出了名？ 無奈嘆「沒跟別人哭窮」

曾國城上電台專訪。（POP Radio提供）

〔記者洪素津／台北報導〕曾國城經營副業「曾拌麵」風波頻傳，日前遭人爆料一腳踢開產品開發合夥人，還更換成本較便宜的麵條。曾國城今接受POP Radio《POP搶先爆》澄清「誰都會踢爆、也都會被踢爆」，對於不攻自破的事就不多說，至於爆料內容提到遭踢開的合夥人劉先生，曾國城說：「我真的不認識他，有人在斷章取義、穿鑿附會，這無所謂，他有澄清就好。」

曾國城「小氣」之名在演藝圈不脛而走？曾國城表示身邊朋友都知道我不把這句話放在心上，「我不可能小氣，也不是打腫臉充胖子的人」。曾國城無奈說，沒錢請客，那是往肚裡吞的事情，也不可能跟別人哭窮，也表示自己對理財管道都不太了解，只知道要賺錢，錢就是存起來，自嘲不像現代人。

「機會留給最美好的人，問題是你準備好了沒？」讓曾國城在當兵後立志要成為一個準備好等待機會的人。當了人父後，曾國城認為「先做該做的，再做想做的」，因為想做的事情太多了，必須把該做的事情釐清，才知道空間在哪？哪些空間是屬於自己？而人生已過半百的這一年，曾國城想說「一切都是最好的安排」。