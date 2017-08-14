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首頁 > 婉君推

演活傅培梅飆高收視 安心亞孫可芳沒被煙白嗆

2017/08/14 16:31

孫可芳（右）在《五味八珍的歲月》與安心亞吃西餐的劇情，讓她感觸很深。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕安心亞主演的台視、植劇場《五味八珍的歲月》收視告捷！上週五（8/11）播出全體平均收視1.31再創新高，全段收視最高點1.59落在飾演傅培梅的安心亞教大家作菜，飾演幫傭阿春的「小豆」孫可芳在旁顧爐煽火，結果安心亞被煙嗆到話都快說不出來、還得繼續教，孫可芳則被突然灌風的爐火灼傷，她形容這場戲超真實：「傅培梅老師當年也是如此辛苦，我們為了讓爐火不要滅，一直丟樹葉和紙巾，兩人都被煙猛燻。」

安心亞（左）與孫可芳主演的《五味八珍的歲月》收視再創新高。（台視提供）

劇中安心亞因要教大使夫人做菜，拉孫可芳去試吃西餐，顧及自己是幫傭身份，她對安心亞說：「我這種人不要去。」結果安心亞安慰她：「妳是哪種人？妳是我家的人。」這段對白讓孫可芳很有感覺，她表示：「聽這話很感動，但因阿春內斂不能表現太多。」她也透露劇中「傅培梅老師教做菜」的戲，讓安心亞壓力很大，現場只見她緊張地拿手機，認真揣摩傅培梅當初不疾不徐、優雅作菜的畫面及說話的口音。

孫可芳在《五味八珍的歲月》飾演安心亞的幫傭。（台視提供）

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