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兒第一天上學淚喊「我不要」 女星躲進車心疼痛哭

2017/08/14 16:07

陳仙梅常在臉書與粉絲分享生活點滴。（翻攝自陳仙梅臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕本土女星陳仙梅2014年與攝影師老公印第安登記結婚，陸續生下Ryder和Mason兩個兒子，今天（8/14）她帶著大兒子去上幼稚園的時候，聽見寶貝崩潰哭喊：「媽媽我不要！」忍不住流下不捨的淚水，心疼的說：「我只能抱著老二趕快上車，望著學校門口坐在車裡哭。」

陳仙梅常在臉書與粉絲分享生活點滴。（翻攝自陳仙梅臉書）

陳仙梅2002年以電視劇《世間路》一舉成名，成為台灣電視劇一線女星，之後陸續拍了《不了情》、《天下第一味》、《艋舺的女人》等戲。3年前結婚生子的她，已逐漸將重心移往家庭，時常與分享與小孩間的生活點滴。昨天她先在臉書提到Ryder準備要開始上幼稚園，感性的說：「從出生、半夜沒辦法睡抱著哄到天亮，學會翻身、學會站起來、學會放手踏出人生的第一步，牙牙學語……叫把拔，叫馬麻，從無到有……這一路儘管辛苦，這一路儘管媽媽都沒了自己，可是面對現在即將要上學，心裡卻是五味雜陳，既是捨不得又放不下……。」也感嘆：「從滿腦子台詞，到滿腦子孩子，我全心投入，曾經，我是他的全世界，現在，他要擁有自己全新的世界了。」

陳仙梅婚後生下Ryder和Mason兩個可愛的兒子。（翻攝自陳仙梅臉書）

由於Ryder個性十分內向，去公園玩的時候偶爾都會被欺負，也因為這樣讓陳仙梅相當擔心。陳仙梅才跟自己說Ryder第一天上幼稚園不能比孩子先掉淚，但今天一聽到兒子淚崩嘶喊著：「我不要我不要我不要……馬麻馬麻馬麻……」雖然心中滿是心疼捨不得，但為了讓Ryder獨立，只能趕緊抱著老二跳上車，望著學校門口坐在車裡哭。

陳仙梅的大兒子Ryder個性內向。（翻攝自陳仙梅臉書）

回到家陳仙梅感嘆：「第一天上學終究宣告失敗，母子三人都失敗。」因為連被抱在懷裡的Mason也跟著哭，過了這一天她也給自己更多的心理建設，「每個過渡期回頭望都會覺得很傻、很可笑，就只是過渡期，會過的嘛！但，每個當下卻是那麼難受難熬……小魚，媽媽跟你一起勇敢好嗎？」不少為人父母的粉絲也心有戚戚焉，紛紛留言分享自己的經驗，也替陳仙梅及他的小孩打氣加油。

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