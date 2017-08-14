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（影音）女星得金鐘 怒剿吳宗憲2點搶鋒頭

2017/08/14 15:42

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳宗憲女兒「Sandy」吳姍儒今拍人生首支電視廣告，估計百萬入袋，恰巧成為她明天27歲生日的最好禮物。此外，本屆金鐘獎下週公佈入圍名單，她去年與爸爸一起獲得綜藝節目主持人獎，被問到今年是否想連莊，她謙虛說：「去年得獎是個神蹟，今年不可能啦。」並指出去年得獎時在台上表現淡定，遭網友批評是「內定獎項」，且不管紅毯還是得獎時的照片，全被爸爸搶盡鋒頭。

Sandy吳姍儒拍保健食品電視廣告。（記者陳逸寬攝）

她說去年紅毯的禮服很重，因此吳宗憲常伸手幫她拉衣服，沒想到隔天報紙照片出來，全是爸爸幫她拉衣服的醜照，沒有一張她擺美美姿勢的照片；另外上台領獎時，吳宗憲擁抱她的照片，竟也將她的臉全部遮住，讓她好氣又好笑，事後跟爸爸抱怨，爸爸也就僅說：「妳就長這樣嘛，沒什麼好說。」

Sandy吳姍儒（左）與楊月娥合拍保健食品電視廣告。（記者陳逸寬攝）

她也聊到明天27歲生日，是本週唯一一天沒有工作的日子，被問及先前緋聞男友「毛帽男」是否有幫她慶生？她四兩撥千斤說上週全部教會好友已幫她慶生過，毛帽男也在裡面，至於會不會私下慶生，她笑說：「沒有就說沒有，有也會說沒有嘛。」

吳姍儒（左）去年走金鐘紅毯，吳宗憲在旁小心翼翼替她整衣。（資料照）

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