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首頁 > 婉君推

（影音）A-Lin老公大膽帶高中妹出場 球員都看到了

2017/08/14 15:39

A-Lin（圖片剪短髮，連老公黃甘霖都認不出人。（記者趙世勳攝）〔記者洪素津／台北報導〕歌手A-Lin今出席Hit Fm電台活動擔任9月hito大台柱，A-Lin一口氣減下30公分長髮，笑說「要剪就一次剪帥氣一點」，被問到為何有如此大的轉變，A-Lin表示或許是被以往的情歌路線給限制住了，更被網友私訊「可以別再哭了嗎」；這次A-Lin跳出框架發行新專輯《A-LIN同名專輯》，全新的視覺享受讓老公黃甘霖都認不出人，像換了老婆一樣。

A-Lin跳出框架發行新專輯《A-LIN同名專輯》。（記者趙世勳攝）A-Lin首度以俏麗短髮現身，談到老公看法，A-Lin說：「雖然老公骨子裡還是喜歡我長髮，但短髮他也是很開心。」A-Lin分享前幾日她到場看球賽，走進球員休息區，眾球員都沒認出她來，還想說「黃甘霖怎麼跟別的女生在一起，還大膽帶到球場來。」這讓A-Lin驕傲不已，還跟老公說「你賺到了！跟高中女生在一起耶

另外，昨日傳出前職棒球星張誌家離婚又欠債搞失蹤，A-Lin老公黃甘霖也是棒球界紅人，對此，A-Lin表示沒看新聞，以「不知道」回應帶過。

A-Lin今出席電台活動擔任9月hito大台柱。（記者趙世勳攝）

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