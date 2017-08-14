限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

超勵志！國小男粉絲為TWICE娜璉當上棒球國手

2017/08/14 15:18

有粉絲為了娜璉，奮發圖強當上棒球國手，讓她感動不已。（翻攝自TWICE官網）〔記者羅子欣／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE，透過選秀節目出道後，透過青春活力的歌曲和魔性的舞步，迅速成為人氣寵兒，近日有位女性在官網發文，分享讀小學的兒子因為喜歡成員娜璉，奮發向上當上棒球國手的勵志故事，而娜璉本人得知這件事後，親自留言為對方加油打氣，更表示很幸福，感動得有點想哭。

TWICE娜璉得知粉絲為她成為棒球國手十分感動，親自留言回應並為對方加油打氣。（翻攝自TWICE臉書）據悉，該名國小男粉絲在某次TWICE的簽名會上，被娜璉問：「你是國家代表選手嗎？」因為太緊張了便誤答：「是。」從那天之後，他便下定決心一定要當上國手，才能在下次看到女神時，更堅定的回答：「是的！」他的媽媽也說「不知何時開始，他打棒球的目標換成為了看到娜璉」，為了女神，12歲的他也爭氣的被選入國家代表隊，17日更將參加美國舉辦的棒球比賽。

這故事公開後，娜璉親自出面回應：「從小到現在我只有想過自己的夢想，看到優賢（該粉絲名）後，才發現原來我也是能幫別人圓夢的人，有點想哭，覺得很幸福呢。」還謙虛表示現在自己還不算大人物，但未來想成為更厲害的人，幫助更多人實現夢想，最後也不忘為該名粉絲17日的比賽加油，十分暖心。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
（影音）拒用替身！阿湯哥拍《不可能的任務6》跳樓受傷 （影音）拒用替身！阿湯哥拍《不可能的任務6》跳樓受傷
2017/08/14 07:39
（影音）不只撞1次！阿湯哥第2次撞牆影片曝光 傷勢比預期嚴重 （影音）不只撞1次！阿湯哥第2次撞牆影片曝光 傷勢比預期嚴重
2017/08/14 10:47
賀一航被豬哥亮上身 白雲鬼月前驚夢楊繡惠 賀一航被豬哥亮上身 白雲鬼月前驚夢楊繡惠
2017/08/14 08:28
超模砸400萬開趴 辣妹姊妹淘搶著脫衣露點 超模砸400萬開趴 辣妹姊妹淘搶著脫衣露點
2017/08/14 07:15
當了1年于美人護花使者 台客名嘴宣布「分了」 當了1年于美人護花使者 台客名嘴宣布「分了」
2017/08/14 10:15
美女主播拍年曆做公益 PO隱藏版雪乳照好害羞 美女主播拍年曆做公益 PO隱藏版雪乳照好害羞
2017/08/14 08:51
侯昌明曾雅蘭照護失智父 10年無悔燒535萬 侯昌明曾雅蘭照護失智父 10年無悔燒535萬
2017/08/14 10:45
李敖女兒回台 「孤零零小島」嘆不如中國三線城 李敖女兒回台 「孤零零小島」嘆不如中國三線城
2017/08/14 10:43
剪掉了！宋慧喬俏麗短髮現身 清爽嫁宋仲基？ 剪掉了！宋慧喬俏麗短髮現身 清爽嫁宋仲基？
2017/08/14 15:59
張菲消失6年 9月復出接棒豬哥亮月薪240萬 張菲消失6年 9月復出接棒豬哥亮月薪240萬
2017/08/14 15:51
（影音 ）女星男友意外離世 簡訊傳思念再覓真愛 （影音 ）女星男友意外離世 簡訊傳思念再覓真愛
2017/08/14 07:09
狂貼富商吞小四臭名 「她」靠星爺力捧走紅 狂貼富商吞小四臭名 「她」靠星爺力捧走紅
2017/08/14 08:49
50歲香港現代韋小寶 生活不享受拒婚 50歲香港現代韋小寶 生活不享受拒婚
2017/08/14 08:33
謝忻祕魯卡陰遭襲胸 擬出一串猛鬼飯店 謝忻祕魯卡陰遭襲胸 擬出一串猛鬼飯店
2017/08/14 07:51
嫌寶島老、舊、窮 李敖女兒下一步要「威懾台灣」 嫌寶島老、舊、窮 李敖女兒下一步要「威懾台灣」
2017/08/14 12:32
極致炫富GG惹 50歲義大利網紅欠3.7億財產遭查封 極致炫富GG惹 50歲義大利網紅欠3.7億財產遭查封
2017/08/14 12:13
張誌家大起大落 當過歌手淪為鐵板燒學徒 張誌家大起大落 當過歌手淪為鐵板燒學徒
2017/08/14 09:35
《稍息》連2週強壓《噗通》 女粉過激收視破4 《稍息》連2週強壓《噗通》 女粉過激收視破4
2017/08/14 12:11
家法伺候！「渣男」男星遭棒打 意外收獲爽翻 家法伺候！「渣男」男星遭棒打 意外收獲爽翻
2017/08/14 11:37
《大學生》林鴒控訴網路霸凌 曾想輕生「證明人格」 《大學生》林鴒控訴網路霸凌 曾想輕生「證明人格」
2017/08/14 14:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.