超勵志！國小男粉絲為TWICE娜璉當上棒球國手

有粉絲為了娜璉，奮發圖強當上棒球國手，讓她感動不已。（翻攝自TWICE官網）〔記者羅子欣／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE，透過選秀節目出道後，透過青春活力的歌曲和魔性的舞步，迅速成為人氣寵兒，近日有位女性在官網發文，分享讀小學的兒子因為喜歡成員娜璉，奮發向上當上棒球國手的勵志故事，而娜璉本人得知這件事後，親自留言為對方加油打氣，更表示很幸福，感動得有點想哭。

TWICE娜璉得知粉絲為她成為棒球國手十分感動，親自留言回應並為對方加油打氣。（翻攝自TWICE臉書）據悉，該名國小男粉絲在某次TWICE的簽名會上，被娜璉問：「你是國家代表選手嗎？」因為太緊張了便誤答：「是。」從那天之後，他便下定決心一定要當上國手，才能在下次看到女神時，更堅定的回答：「是的！」他的媽媽也說「不知何時開始，他打棒球的目標換成為了看到娜璉」，為了女神，12歲的他也爭氣的被選入國家代表隊，17日更將參加美國舉辦的棒球比賽。

這故事公開後，娜璉親自出面回應：「從小到現在我只有想過自己的夢想，看到優賢（該粉絲名）後，才發現原來我也是能幫別人圓夢的人，有點想哭，覺得很幸福呢。」還謙虛表示現在自己還不算大人物，但未來想成為更厲害的人，幫助更多人實現夢想，最後也不忘為該名粉絲17日的比賽加油，十分暖心。