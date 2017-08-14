駁賣房求生 曹西平譙Makiyo不會講話又白目

Makiyo（左）賣掉媽媽留下來的房子求生，遭曹西平痛罵。（翻攝自Makiyo、曹西平臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Makiyo」過去因「醉毆運將事件」演藝事業一落千丈，母親過世後又因揮霍無度，生活陷入困境，今年初她將媽媽生前留下的小套房脫手，獲利600萬，此舉遭媽媽好友曹西平大罵「對不起死去的媽媽」，昨日兩人在錄影前擁抱和解，但曹西平仍在臉書嘆一番苦勸無用，跟Makiyo像在雞同鴨講。

Makiyo（右）因醉毆計程車司機，星途幾乎全毀。（資料照，記者廖振輝攝）

曹西平表示他詢問Makiyo為何要賣房不撐下去？Makiyo回答因貸款及開銷太重，還說曹西平也賣過房子，讓曹西平認為她白目搞不清楚狀況，曹解釋，他繳貸款是因3間房子都是曹爸的名字，如果不繳貸款房子會被查封及法拍，因此他一邊繳貸款一邊賣房償還債務，他是盡全力在幫爸爸撐住這個家，與Makiyo所說跟他一樣是賣房過日子的情況大不相同。

曹西平認為他說的這番話中文太深了，Makiyo可能聽不懂，還請她身邊的朋友翻譯給她聽，也無奈的說：「雞同鴨講這麼多年了，怎麼國語一點進步都沒有，這也太扯了吧。」並說「她真的不會講話又糟糕的很，但還是願意給她一個機會，讓她好好重新來過吧」。

曹西平無奈表示Makiyo好像聽不懂他說的話。（翻攝自曹西平臉書）