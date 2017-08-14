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《大學生》林鴒控訴網路霸凌 曾想輕生「證明人格」

2017/08/14 14:38

林鴒因參加《大學生了沒》而受到歡迎。（翻攝自林鴒臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網拍女神林鴒過去曾參加《大學生了沒》「夢幻校花特輯」，高挑身材及甜美外表大受粉絲歡迎，平時陽光開朗的她，今日卻在臉書透露自己長期受到網路霸凌，甚至曾有輕生念頭，讓家人相當擔心。

林鴒自曝受到網路霸凌，曾有輕生念頭。（翻攝自林鴒臉書）

林鴒今日在臉書PO文透露，前陣子曾經歷一段很難受的低潮期，當時自己的心情很負面很憤怒，讓家人很擔心她會用生命證明自己的人格，她也驚覺自己其實沒有那麼樂觀，她說：「有時候越正面樂觀的人，往往把愛與熱情給予了這個世界和所愛的人，可是他們忘記了要愛自己。」林鴒也相當感謝這段時間給她加油打氣的人，並承諾「請相信我會好好的，我仍在努力中」。

對於惡意騷擾，林玲決定採取司法途徑。（翻攝自林鴒臉書）

林鴒表示自己的專版今年開始有其他人代理，一部份是為了對長期以來遭受的騷擾進行蒐證，一部份是家人的擔憂，為她阻隔了許多負面攻擊，對於惡意的騷擾，她認為若是只攻擊她沒關係，但因連帶傷害無辜的網友，甚至她的家人，所以她選擇司法途徑，她嚴肅的說：「因為網路霸凌的事件太多，有多少人因此走上絕路，有多少無助的孩子，因此憂鬱，我想說的是，請遇到同樣狀況的朋友，一定要懂得求助，無論是遇到什麼難解的問題，一定有解決的辦法。」

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