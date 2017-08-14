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首頁 > 婉君推

（影音）紅衣小女孩驚悚同框安娜貝爾 片尾笑到併軌

2017/08/14 13:02

紅衣小女孩在片中接棒「安吶貝爾」，準備驚悚現身。（翻攝自YouTube）
〔記者吳琬婷／台北報導〕即將迎來農曆七月鬼門開，繼上週西洋鬼娃《安娜貝爾：造孽》上映、驚嚇不少觀眾後，台灣本土鬼后《紅衣小女孩2》也即將在下週登場。《紅衣2》今也釋出一支趣味預告，影片中紅衣小女孩接棒「安吶貝爾」，準備驚悚現身，還放話觀眾「看你往哪逃」，不過片尾一幕「彩蛋」卻讓人不禁笑了出來。

紅衣小女孩接棒後朝觀眾俯衝，「安吶貝爾」在後面替她加油。（翻攝自YouTube）
預告中，「安吶貝爾」先是在森林裡逃跑，卻迎面碰上紅衣小女孩，「安吶貝爾」表示「觀眾都被她嚇得嫑嫑的」，接著將接力棒交給紅衣小女孩，延續今年鬼片氣勢；預告片尾還出現《咒怨》小男孩俊雄和女鬼幽魂娜娜，分別代表日本、泰國隊站在接力區等待接棒，畫面相當爆笑。

不少網友看了預告後大讚「有創意」，有網友笑說：「安娜貝爾有辦法跟紅衣小女孩溝通嗎？」也有人表示：「希望兩位鬼界小天后之後有機會一同演出！」日本隊俊雄和泰國隊幽魂娜娜在接力區蓄勢待發。（翻攝自YouTube）

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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