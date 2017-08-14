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蜘蛛人女友痛批白人至上衝突「恐怖主義」 鼓勵青少年勇於發聲對抗不公義

2017/08/14 13:35

辛蒂亞今天出席「2017年青少年票選獎」。（美聯社）〔記者陳昱均／綜合報導〕上千名右翼「白人至上」主義者，於12日在美國維吉尼亞州的夏洛特維爾市（Charlottesville）發起集會活動，後來卻與現場民眾爆發衝突事件，一輛汽車高速衝撞人群，釀成至少3死35傷的悲劇，掀起熱議。而包含前美國總統歐巴馬、NBA球星「詹皇」詹姆斯、台裔球星林書豪、「浩克」馬克魯法洛等名人與好萊塢明星，也都透過推特表達自身對於此事件的哀悼與不滿之情，最近與新「蜘蛛人」湯姆霍蘭德傳正熱戀當中的女星辛蒂亞也是其中一員，她在事發後於Instagram上分享了爆發衝突時的影片，痛批：「我真的不知道該說寫什麼...但這完全是恐怖主義。這就是當今美國的樣子...不是40年前，然而你們的總統卻失聲，太噁心了。」今天（美國當地時間13日）辛蒂亞出席了「2017年青少年票選獎」，她也藉此機會呼籲所有青少年，要知道自己有發聲的權利，並在看到不公義時要勇於發聲。

辛蒂亞痛批12日發生在美國維吉尼亞州的夏洛特維爾市的「白人至上」衝突事件根本就是「恐怖主義」的彰顯。（翻攝自辛蒂亞Instagram）童星出身的辛蒂亞因為最近參演了《蜘蛛人：返校日》而重新翻紅，受到粉絲們的熱烈喜愛，她在今天舉辦的2017年青少年票選獎」上，就一舉拿下了「電影選擇獎：夏季電影女星」的獎項，而她在台上發表得獎感言時，也不忘將電影與最近的衝突事件做連結，說道：「蜘蛛人是關於一個年輕人的電影，而現在，我想要向台下所有年輕人說說話，世上所有不公義與憎恨，不只發生在全世界，也發生在我們的國家，我需要你們好好接受教育、去聆聽、去關注，需要你們去了解事物，並且知道自己擁有發聲的權力，並且知道當看見壞事發生時，自己是有權去運用這份權利的。」不僅如此，她更鼓勵所有年輕粉絲：「你們是世界未來的領導人，你們會是未來的總統及議員，你們是那些將能使我們的世界變得更好的人，你們就是未來，所以請非常非常嚴肅看待這件事，好嗎？」一番激昂發言獲得台下熱烈的掌聲支持。在「2017年青少年票選獎」拿下「電影選擇獎：夏季電影女星」的辛蒂亞，不忘藉此機會鼓勵青少年，要他們知道自己有權對於不公義的事情去發生。（法新社）

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