小金城武演完同志片成酷兒影展特派員 熱情揪粉絲一起看片

「2017第四屆台灣國際酷兒影展」將於10月中正式開跑。（酷兒影展提供）〔記者陳昱均／台北報導〕台灣司法院大法官在今年5月份釋憲，說明台灣法律未保障同性伴侶關係「確定違憲」，成為另一個在台灣性別及婚姻平權爭取之路上的重大里程碑。而自2014年創立以來，就成為全亞洲最具代表性的同志／酷兒影展「台灣國際酷兒影展」，也將於今年再次舉辦第4屆影展活動「2017第四屆台灣國際酷兒影展」（Taiwan International Queer Film Festival），這場由台灣國際影音與教育協會主辦的影展，也將自10月中起，陸續在北中南三地熱鬧展開，想必會在現今性別意識抬頭的台灣再次掀起熱潮！

有「小金城武」之稱的新銳人氣演員呂金象，擔任本屆酷兒影展的「主視覺公布特派員」。（酷兒影展提供）2017酷兒影展由策展人林杏鴻代表，宣布今年的主題為「酷兒敢曝Queer & Camp」，所謂的「敢曝」，是一種透過誇張形式、豪華裝飾或諷刺的語言去表現的美學，希望藉此鼓勵大家不應被世俗的框架綁住，大方展現自己內心真實的一面。首波宣傳，則由有「小金城武」之稱的新銳人氣演員呂金象，來擔任「主視覺公布特派員」，揭曉由2013年紅點設計獎的參與設計師楊富強，傾心設計的中西合璧、同時帶出多元性別樣貌角色的影展官方主視覺形象。

2017酷兒影展主視覺由設計師楊富強操刀，中西合璧又帶出多元性別樣貌。（酷兒影展提供）呂金象在當兵擔任海軍儀隊時，就因外型帥氣、長相神似金城武而受到熱烈關注，這次擔任主視覺公布特派員，他也感性向多元性別朋友們喊話：「即便許多同志朋友在成長過程中難免會遭受到他人的異樣眼光，但無論你是異性戀、男女同志、跨性別者或是各種性別樣貌的朋友，一定要告訴自己：你們都有展現自我的權利，是絕對獨特的存在。」他在最近即將上映的國片《紅樓夢》中，就勇於挑戰演出同志版「賈寶玉」的角色，就是希望透過對角色的詮釋，讓大家更認識到社會上形形色色的朋友，有感而發說道：「我們不應該因為偏見而歧視，應該要因為理解而尊重。」 身為盡責特派源的呂金象，也透露預計會突襲影廳參與映後座談，十分歡迎大家來影展現場與他一起看電影！

呂金象在最近即將上映的國片《紅樓夢》中，就勇於挑戰演出同志版「賈寶玉」的角色。（翻攝自臉書）「2017第四屆台灣國際酷兒影展」將於10/20-27台北新光影城、10/30-11/5台中各校園/萬代福影城、11/10起連兩個週末在高雄市總圖際會廳舉辦，欲知詳情，請洽【TIQFF台灣國際酷兒影展】臉書粉絲專頁與TIQFF台灣國際酷兒影展官方網站查詢。