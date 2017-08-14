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王寶強戴綠帽1周年 淚訴不要婚姻只要小孩

2017/08/14 12:56

王寶強（右）和馬蓉離婚官司打了1年，象徵他戴綠帽也1年了。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕中國男星王寶強去年的今天，淚揭結縭7年妻子馬蓉與經紀人宋喆有一腿，在無法忍受「背叛婚姻，破壞家庭」前提下提出離婚訴訟，王寶強被迫戴綠帽的事實，至今整整1年了。

去年的今天，王寶強公開透過微博怒揭妻子馬蓉和經紀人宋喆長期有染，隔天，馬蓉委託律師到北京朝陽法院立案，指控王寶強侵犯名譽，他隨即解除和宋喆經紀合作關係，開啟漫長的離婚訴訟。

1年來，很多人都聽說逃之夭夭的馬蓉，早就捲走王寶強大部分財產，開始擔憂他的事業會不會受重創，畢竟王寶強心血之作、電影《大鬧天竺》被安排在2016年底上映，所幸票房在中國狂吸40億台幣，證明大多數的民眾仍支持王寶強。

王寶強和馬蓉離婚的意念，1年來始終沒有動搖過，《網易娛樂》報導，當他宣布離婚後，不少人將目光聚焦在他一對兒女上，甚至有人質疑2個孩子與王寶強的血緣關係，對此，他仍堅持爭取孩子撫養權，王寶強含淚說：「我什麼都不要，但也得要孩子。」

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