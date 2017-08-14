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家法伺候！「渣男」男星遭棒打 意外收獲爽翻

2017/08/14 11:37

柯叔元演活渣男。（民視提供）〔記者洪素津／台北報導〕柯叔元在民視《幸福來了》演出反派「高文揚」，劇中反派演技大爆發，讓觀眾是天人交戰，想恨卻恨不下去，鄉民大家的評語就是「渣男但帥！」讓柯叔元受寵若驚，強調目前就是把劇本給予的任務完成，也會努力詮釋角色。

柯叔元表示自己有參考日劇《白色巨塔》「財前五郎」的角色，因為這個角色也是具備高知識、高學歷以及高收入的職業，只是自己為了自己的目標會全力以赴，但讓他意外的是，原以為演出反派會讓他走在路上受到異樣眼光，沒想到一次《幸福來了》拍攝外景中，看到一群小學生看到他還大叫「文揚～」，並且圍上去跟他拍照，讓柯叔元開心到忘記在拍戲，貼心的一一跟小小粉絲合影，此舉更是讓小學生加碼喊出「我媽媽最愛你了！」讓柯叔元笑得合不攏嘴，直喊要粉絲帶媽媽來。

柯叔元被家法伺候。（民視提供）上週播出被家人猛打的柯叔元，經過一輪的拳打腳踢後，竟有粉絲上網替他抱不平，連柯叔元的母親也關心，深怕他因此掛彩，讓柯叔元直呼很感動，他也表示這幾場被家法棍打著跑，劇組處理上真的很專業，加上演員們力道拿捏很恰當，所以讓他毫髮無傷，自己看了播出也很滿意。

柯叔元被家法伺候，棒打渣男。（民視提供）

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