凱蒂佩芮「性方面」得到解放 自認30代比20代更精彩
2017/08/14 12:32
凱蒂佩芮自認現在進入30歲後的自己，過得比20多歲時的自己還要精彩。（翻攝自凱蒂佩芮臉書）〔記者陳昱均／綜合報導〕32歲美國歌姬凱蒂佩芮，在今年奧斯卡後閃電分了交往1年多的男友奧蘭多布隆，也在戀情告吹後，馬上就斬斷千根煩惱絲，剪成一頭俏麗短髮，私毫看不出受到情傷影響，反而更顯自信。經歷這樣不小改變的她，最近在接受《W》雜誌訪問時，就自認現在進入30代的自己，反而生活過得比20代的還要更加精彩，在身心靈甚至是性方面，都得到了大大的解放，覺得自己比過去更快活了。
凱蒂佩芮在與奧蘭多布隆分手後，就把頭髮給剪短了。（翻攝自凱蒂佩芮Instagram）對於自己進入30歲以及剪了短髮後的心境，凱蒂佩芮在訪問中就表示：「我覺得自己從裡到外得到了360度的大解放，不管是政治、心理、精神、性方面上，我都從那些配不上我的事物中解放了，我現在正享受以及擁抱我的30代，就算給我任何東西都無法讓我想重返我的20代去。」而另一個讓凱蒂佩芮能夠自在享受生活、保持快樂心境的秘訣，就是在巡演上與自己的粉絲們見面，「巡演時，我感到被人們滿滿的愛給淹沒，大家花時間、體力還有金錢特地來看我，這種連結真的十分美麗」，深愛與粉絲間的這種互動。凱蒂佩芮相當重視自己的粉絲們。（翻攝自凱蒂佩芮臉書）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。