當了1年于美人護花使者 台客名嘴宣布「分了」

去年9月這張照片，爆出于美人（左）新的護花使者是「台客名嘴」羅友志。。（翻攝自羅友志臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS《國民大會》主持人于美人去年9月公開甜挽「台客名嘴」羅友志，他隨即「認了」是于美人新的護花使者，雖然事後證實這是2人刻意搞笑，不過仍有部分網友誤以為2人玩真的。為了以正視聽，台客名嘴公開做出「分手宣言」。

去年9月，于美人出沒在台北美麗華大直影城，勾搭一名高大男子護花，網友好奇「他」的真實身分，後來于美人又在攝影棚內勾搭另一男子，當時謎底揭曉，攝影棚的男子是羅友志，他順理成章「認了」只是2人在化妝間搞笑拍攝，但1年多來，仍有網友以為羅友志真的是于美人新歡。

羅友志（左一）做出分手宣言，也難怪于美人（右三）拍合照時躲得遠遠的。（翻攝自羅友志臉書）

當了近1年的于美人「新」護花使者，台客名嘴從未澄清，也沒刻意解釋2人「真正關係」，上周五，他趁著上《國民大會》節目錄影，公開做出澄清：「美人姐今天終於跟我分手了。」因為于美人在節目一開場就說「這是一直被認為是我男朋友的，羅友志，辛苦你了」，衝著于美人這句話，台客名嘴故作哀怨說：「失戀了！」讓「護花使者」搞笑傳聞得以畫下句點。