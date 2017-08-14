「妳太美讓我犯罪」 女星搭火車衰遇癡漢

偶像女團「Twinko」外型亮眼，深受粉絲喜愛。（翻攝臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕偶像女團「Twinko」從2013年出道就受大批粉絲擁戴，5名成員星潼、可青、凱希、泫、語噥，外型亮麗又有魔鬼身材，被問到有無被性騷擾經驗？星潼表示曾在補習班遇到「狼師」，凱希則是在火車上遇到自稱老闆的中年男子，被猛虧：「因為妳太美了，妳讓我犯罪。」

星潼（右）、凱希（左）分享過去被狼師及中年男子騷擾的經過。（翻攝臉書）《蘋果日報》報導，星潼透露國中時曾被補習班老師約出：「我那時候什麼都不懂，覺得他人感覺蠻好。」本來以為只是單純的課後輔導，卻被對方毛手毛腳，狼師甚至還說：「妳皮膚好好喔。」讓她嚇得趕緊打出「媽媽牌」表示媽媽在等她，火速逃回家中。

凱希則回憶在火車上遇中年男子騷擾，她當時剛在高雄拍完戲，準備坐火車回台北，卻被該男盯上：「我覺得妳長得好像我老婆喔。」該男還遞名片給凱希，吹噓自己是老闆：「因為妳太美了，妳讓我犯罪。」最後她深怕對方不斷騷擾，才請列車長出面救援，化解危機。