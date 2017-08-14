「妳太美讓我犯罪」 女星搭火車衰遇癡漢
2017/08/14 10:27
偶像女團「Twinko」外型亮眼，深受粉絲喜愛。（翻攝臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕偶像女團「Twinko」從2013年出道就受大批粉絲擁戴，5名成員星潼、可青、凱希、泫、語噥，外型亮麗又有魔鬼身材，被問到有無被性騷擾經驗？星潼表示曾在補習班遇到「狼師」，凱希則是在火車上遇到自稱老闆的中年男子，被猛虧：「因為妳太美了，妳讓我犯罪。」
星潼（右）、凱希（左）分享過去被狼師及中年男子騷擾的經過。（翻攝臉書）《蘋果日報》報導，星潼透露國中時曾被補習班老師約出：「我那時候什麼都不懂，覺得他人感覺蠻好。」本來以為只是單純的課後輔導，卻被對方毛手毛腳，狼師甚至還說：「妳皮膚好好喔。」讓她嚇得趕緊打出「媽媽牌」表示媽媽在等她，火速逃回家中。
凱希則回憶在火車上遇中年男子騷擾，她當時剛在高雄拍完戲，準備坐火車回台北，卻被該男盯上：「我覺得妳長得好像我老婆喔。」該男還遞名片給凱希，吹噓自己是老闆：「因為妳太美了，妳讓我犯罪。」最後她深怕對方不斷騷擾，才請列車長出面救援，化解危機。
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
- 下飛機發現「被退團」 女星喊：誰開除我
- Kid肖想拉丁...字褲趴 比基尼關照Twinko
- 愛彼皇家橡樹離岸型夏日特別版
- （影音）凱希子宮長大瘜肉 下體出血長達1個月
- （影音）許維恩快看！Kid愛丁字褲 肖想參加女團「拉丁派對」
- Twinko新歌MV舞到腳軟 凱希洩底被抓包
- Twinko團員窮到剩百元 吃過期食物度日
- （影音）Twinko凱希入境大馬 遭海關帶進房約談
- （圖輯影音）篠崎泫父母離異淪人球 超商報廢品止飢
- （影音）連隊友看不下去…篠崎泫窮剩125元 慘吃發霉食物
- Twinko大馬爽當巨星 篠崎泫
- 女團被狂操16天 大姨媽全延後報到
- 薪酸！出道4年月入3位數 女團通告便當帶回家...
- Twinko酒店熱舞 10小時操斷鞋跟