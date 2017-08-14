謝忻祕魯卡陰遭襲胸 擬出一串猛鬼飯店

謝忻去祕魯旅遊時，造訪當地人骨教堂，卻遇到不少怪事。（時代創藝提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕謝忻今年上半年去南美旅遊，日前推出新書《我去安地斯山一下謝忻的南美洲之旅》，昨她出席簽書會，經紀公司為帶來驚喜，瞞著她找來神秘嘉賓，讓她整整2周坐立難安，還不斷向身邊朋友套話，希望找到答案。昨謎底揭曉，阿翔2歲兒子布朗尼「代父出征」，在媽咪陪同下驚喜現身，當場讓謝忻紅了眼眶。

謝忻此趟南美之旅，一度急性高山症發作，卻因聽浩子的話，沒帶氧氣瓶險些喪命，讓她忍不住笑喊：「那時候除了跑過人生跑馬燈，還有想起浩子的臉，不斷咒罵他。」她笑說當時還聽了浩子建議，去了祕魯著名的人骨教堂，結果怪事一籮筐，先是在教堂外，遇到小孩們包圍她，一路從指甲摸到手臂，還有小女孩大膽突襲，小嘴就親上她左胸，「當時我真的嚇傻，想說是把我當奶媽了嗎？」而進到教堂內，滿坑滿谷的人骨，讓有敏感體質的她，從頭到尾都胸口絞痛，駭人畫面至今仍在腦海中揮之不去。

謝忻昨舉辦簽書會，阿翔老婆Grace帶著女兒小泡芙、兒子布朗尼捧場。（時代創藝提供）謝忻透露自己的敏感體質，特別容易在外地住宿時發生，阿飄常會搖她的床，或是坐在她的床邊，這次在南美雖然相安無事，但過去到其他國家遇到不少靈異體驗。「我常睡到一半就會驚醒大喊地震，如果不是真的地震，就是遇到阿飄了。」曾到30多個國家旅行的她，表示自己心中有一份「猛鬼飯店」名單，還打趣表示若記者們需要，可私下提供，笑翻眾人。