多個劇集新內容再遭洩 HBO霸氣回「不隨駭客玩遊戲」

製作出《冰與火之歌：權力遊戲》等熱門夯劇的HBO，最近成了網路駭客攻擊勒索的新目標。（翻攝自Quartz）〔記者陳昱均／綜合報導〕HBO最近成了網路駭客攻擊勒索的新目標，駭客方先前聲稱他們竊取了HBO內部將近1.5T的資料，對外公布了5集夯劇《冰與火之歌：權力遊戲》的最新劇本，還有和HBO製片部副總的電子郵件，要脅高層的「6個月比特幣薪水」（數位貨幣，約600萬美金，折合台幣為1.8億），否則再曝光包括HBO將推出的美劇及電影劇本等的更多重要文件。此事爆發至今仍未平息，而且駭客還在持續流出HBO多部劇集的新內容當中，根據《Variety》報導，包含《人生如戲》（Curb Your Enthusiasm）、《閨蜜向前衝》（Insecure）、《好球天團》（Ballers）、還未正式開播的《Barry》及《The Deuce》等內容都遭外洩流出，但HBO方面並沒有屈服於駭客的威脅，更發表了一份相當霸氣的聲明，表示不會隨著駭客起舞。

HBO方面在美國時間13日發表了一份聲明，表示：「我們並沒有與駭客有所接觸，同時也不會在之後每次任何新資源被外洩時做出回應」，更指責：「這些駭客大概會繼續洩漏偷來的資料跟片段，以獲得媒體的關注，但這是一場我們並不打算參與的遊戲。」HBO方面也宣稱，當然沒有公司會願意自家的財產訊息被竊並公開在網路上，不過現在他們的重心依然擺在對員工、合作夥伴、創意工作者的透明化制度上，並且也會秉持這樣的精神繼續前行，霸氣說道：「這起事件並沒有威懾阻止HBO繼續去做我們最擅長的事」，不願就這樣被駭客牽著鼻子走。