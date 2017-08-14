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首頁 > 婉君推

超模砸400萬開趴 辣妹姊妹淘搶著脫衣露點

2017/08/14 07:15

卡拉迪樂芬妮揪辣模姊妹淘一同慶生。（翻攝自IG）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕英國超模卡拉迪樂芬妮日前歡慶25歲生日，她趁著在墨西哥完成新片《星際特工瓦雷諾：千星之城》最後一站宣傳，找來10幾名「辣模姊妹淘」專程飛到當地，與她一同開趴慶生，上天下海花盡約10萬英鎊（約台幣400萬元），奢侈享受人生，姊妹淘也嗨到爭相脫衣、穿比基尼搶鏡，更有人扯開衣物露點玩跳傘、拉低泳衣露胸貼，狂野賣弄性感。

卡拉迪樂芬妮揪辣模姊妹淘一同慶生。（翻攝自IG）
卡拉生日趴集結眾多人氣模特兒，包括蘇琪沃特豪斯、坎達兒珍娜、「牙縫超模」Georiga May Jagger等人都獲邀參加。一行人除了玩高空跳傘、到水中洞穴觀光、坐遊艇出海之外，也出動比基尼比拼身材，拍照時個個搔首弄姿，各出奇謀。卡拉狂歡後，開心在社群網站曬照、並留言：「我真是好幸運可以有這群超正的朋友，謝謝這麼多姊妹，讓我平日深受啟發，又一直支持我！」超模拉低泳衣露胸貼、扯開衣物露點玩跳傘，各出奇招搏版面。（翻攝自IG）

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