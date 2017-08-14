（影音 ）女星男友意外離世 簡訊傳思念再覓真愛

《真愛LINE著你》男女主角在柏林浪漫秋景中甜蜜談情。（海鵬提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕愛情電影《真愛LINE著你》改編自暢銷小說，講述畫家女主角痛失摯愛，突發奇想將思念化作詩句，傳簡訊到前男友手機裡，沒想到號碼易主，全都傳給了體育記者馬克，女主角的真情也意外打動他。

片中將都會男女以簡訊傳情的戀愛模式描繪得寫實動人，去年在德國上映，驚喜衝出新台幣2億票房佳績，該片也盡收柏林浪漫秋景，包括柏林電視塔、布蘭登堡、腓特烈橋等都能一覽無遺。

《真愛LINE著你》中盡收柏林美景，包括最經典的柏林電視塔也一覽無遺。（海鵬提供）

該片是才女影后卡洛琳荷芙絲自導自演的愛情新作，在片中與德國「第一帥男」弗萊德里奇穆克共譜戀曲，不僅兩人20公分的「最萌身高差」充滿夢幻，穆克在片中約會時出其不意的貼心舉動，更讓觀眾看了怦然心動。

隨著電影熱賣，片中各個景點跟著爆紅，其中，原本已沒落的「施普雷河遊船」，更因是男女主角擦出愛火的經典場景，讓影迷紛紛前往朝聖，觀光生意竟起死回生；該片25日在台上映。

《真愛LINE著你》男女主角在柏林浪漫秋景中甜蜜談情。（海鵬提供）



相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）