（影音）種馬男星玩性虐待 變態床戰法國嫩模

《雙面愛人》中上演多場激情床戲，在台上映一刀未剪。（傳影提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕「比利時種馬」傑瑞米何尼葉演出新片《雙面愛人》，一人分飾性格迥異的雙胞胎，還同時是女主角的男友保羅和外遇對象路易，傑瑞米為了將正宮保羅溫柔冷靜、外遇路易熱情變態的性格反映在床上，保羅的床戲點到為止、小露性感，但切換到路易，就會上演霸道醫生的情趣戲碼，不僅霸王硬上弓、還大玩性虐待，尺度激情。

傑瑞米何尼葉在片中一人分飾性格迥異的雙胞胎。（傳影提供）該片女主角由法國名模瑪林華特演出，片中周旋於兩男中，大享冰火五重天縱慾之歡，而裸露演出床戲已不足為奇，片中挑戰情慾極限的畫面，包括3P多人激情、獸性大發性虐待、女友裝假陽具進攻男友後庭，更有貌似「異形」性愛場面，全都赤裸呈現。

《雙面愛人》不只是關於戀人縱慾尋歡的情慾電影，還添加了驚悚元素，劇情高潮迭起、不斷翻轉，結局出乎觀眾意料之外；該片尺度大膽激情，日前送審成功過關，將於8月18日以「一刀未剪、無噴霧版」在台上映。

傑瑞米何尼葉（左）和瑪林華特（右）片中有多場裸露戲。（傳影提公）



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