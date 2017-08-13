賺到！高雄太嗨 張惠妹第2場就破功...

張惠妹「烏托邦2.0」第二場，天后越唱越嗨。（EMI提供）〔記者陽昕翰／台北報導〕「阿妹」張惠妹「烏托邦2.0」唱進高雄！天后連2天在高雄巨蛋開唱，沒想到粉絲太過熱情，竟讓她在第2場就打破過去「沒有安可」慣例，跳出來加碼獻唱《好膽你就來》，嗨翻萬名粉絲。

張惠妹「烏托邦2.0」第二場，天后越唱越嗨。（EMI提供）今晚第2場演出，包括張媽媽、張小燕都到場，阿妹在台上說：「今天來了讓我又興奮，又有一點點緊張的人，我的家人都來了！我的人生另外一個媽咪也來了，小燕姊！」表示張小燕現身讓她更有力量，更打趣：「小燕姊等等也要趕高鐵，你們如果看到她，記得讓一下！」

張惠妹「烏托邦2.0」第二場，天后越唱越嗨。（EMI提供）阿妹連續3個週末在高雄巨蛋演出，她的心情及歌聲都保持極佳狀態，也笑說：「為了讓大家回台北、搭高鐵，所以第一次這麼早，6點就開唱。」接著更表示歌迷超嗨，「我要從6點唱到12點！」

今晚演出結束後，歌迷全都不捨離開，阿妹前年在小巨蛋舉辦10場「烏托邦」演唱會，忍到最後一場才開啟烏托邦城門清唱，沒想到高雄才唱到第2場，就在粉絲的聲聲呼喚下現身。