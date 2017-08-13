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（影音）豬哥亮顯靈變巨蛾兵 余天哽咽李亞萍看明牌

2017/08/13 21:38

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮百日追思會今天舉行，豬生前與余天「余亮心結」未解，但余天、李亞萍仍擔任追思會表演壓軸；李亞萍受訪時感歎「悲喜參半，感覺好像來幫他入厝，但又希望他還在」。

豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀，謝金晶（左起）、余天、李亞萍。（記者陳逸寬攝）余天則嘆了一口氣，一度語帶哽咽說，「其實滿後悔以前跟他吵架，以前天天吵，但很快和好，現在想起來非常懊惱又後悔，如果他在住院的時候，我可以去看他，一定會罵他都不愛惜身體」。

豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀，謝金晶（左起）、余天、李亞萍、賀一航、王彩樺。（記者陳逸寬攝）至於謝順福日前曾還原豬生前打給余的電話，其實是誤會自己被綁架，call out求救，因此很可能要找的其實不是余天，余天則表示「聽順福講 他那時候人意識已經不清楚了，我們就當作他又出國留學了，要忘掉他很難啦，他真的是個奇才」。

接著余天又自曝，之前終於夢到豬哥亮，「其實我有一天真的有夢到，但醒來忘了，只記得夢裡面很高興」最後他說「相信他今天一定有來，反正他不一定只會變成蛾啦，但搞不好等等就來了，反正住隔壁而已」；李亞萍則反虧「如果看到蛾，我一定會問『欸，（明牌）幾號啦』。

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