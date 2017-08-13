（影音）VIXX N捉弄翻譯老師 Leo招架不住崩潰

〔記者羅子欣／台北報導〕被譽為「概念偶像」的南韓6人男團「VIXX」，今晚在台北國際會議中心舉辦演唱會，6名成員一身黑色勁裝，以嗨歌《Fantasy》揭開序幕，隨後緊接著獻唱《Desperate》，整齊劃一的帥氣舞蹈，立刻引爆現場2700名「星光」（粉絲名）響徹雲霄的尖叫聲。

VIXX演唱會（記者王文麟攝）在第一段互動環節時，成員們各個按捺不住，猛秀語言實力，一一用中文打招呼，成員KEN則學起流行語「我森77」，搭配嘟嘴跟插腰，並叫大家期待之後的表演，撒嬌模式全開，讓台下粉絲嗨到不行，不過他要求隊友LEO照做時，卻遭對方拒絕說：「乾脆殺了我吧。」笑翻全場，隨後，他們獻唱中文版夯曲《Chained Up》、《Love me do》、《The Closer》、《桃源境》等經典歌曲，讓粉絲超滿足。

VIXX演唱會（記者王文麟攝）幾個大男孩聚在一起就是吵鬧，6人一搭一唱不斷丟哏耍寶，還讚翻譯老師翻得好，隊長N更玩上癮用韓文說：「今天天氣好適合翻譯！」讓翻譯和hold不住成員們的Leo都被整到超崩潰，逗趣互動笑翻台下粉絲，而多次來台的他們，對台灣美食已相當熟悉，成員Ravi還搞笑表示：「見到星光很開心，但我討厭台灣。」因為美食太讓人難以抗拒，整個破壞他的飲食控管計畫。

VIXX演唱會（記者王文麟攝） VIXX演唱會（記者王文麟攝） VIXX演唱會（記者王文麟攝） VIXX演唱會（記者王文麟攝） VIXX演唱會（記者王文麟攝） VIXX演唱會（記者王文麟攝） VIXX演唱會（記者王文麟攝） VIXX演唱會（記者王文麟攝）