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首頁 > 婉君推

二伯度完蜜月驗孕 蔡阿嘎見結果崩潰大笑

2017/08/13 21:43

蔡阿嘎（右）與二伯拿著驗孕棒表情難以解釋。（翻攝自二伯臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人蔡阿嘎時常拍攝與時事有關的搞笑影片而爆紅，去年他與相隔13年再度交往的初戀女友「二伯」結婚，夫妻倆在臉書上可愛的互動深受網友喜愛，日前小倆口出國度蜜月，今日在臉書公布期待已久的驗孕結果。

蔡阿嘎（右）與二伯感情相當甜蜜。（翻攝自二伯臉書）蔡阿嘎與二伯一個月前至峇里島度蜜月，兩人藉由度蜜月的時光積極做人，今日二伯在臉書表示「蜜月回來快一個月了，和蔡先森興沖沖的驗一下」，並PO出一張蔡阿嘎一手拿著驗孕棒，一首摟著她的照片，照片中的驗孕棒只出現一條線，兩人都露出大笑的表情，二伯也說明「嗯嗯...一條線」，笑說只好再蜜月一次了，並恍然大悟「原來只是晚睡姨媽遲到」。

二伯公布驗孕結果，卻只有一條線。（翻攝自二伯臉書）蔡阿嘎也PO文「蔡阿嘎做人徹底失敗啊啊啊」，並說「蜜月弄啊弄啊都沒有中獎」，充滿鬥志的表示「小嘎嘎尚未孵出，晚上仍需努力」，也笑說「蜜月好像沒有遇到排卵期，怎麼用也不會有啊」，照片中蔡阿嘎的臉雖是在大笑，但有網友說「阿嘎看起來怎麼快哭了」，笑說「蔡先生加油好嗎」。

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