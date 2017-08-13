（專訪影音）自認清白投案冤獄16年 徐自強：寧可死在外面！

徐自強1995年被指為一宗擄人勒贖撕票案的幕後主使，逃亡8個月後相信會獲清白主動投案，但自此坐牢16年、纏訟21年，被判過7次死刑和2次無期徒刑，至更九審因無證據顯示其涉案，2015年獲判無罪。（穀得提供）

〔記者賀靜賢／專訪〕「如果時光重來，你還會選擇投案嗎？」紀錄片《徐自強的練習題》的「男主角」、耗21年由死刑犯變無罪的徐自強說：「我的人生早就沒有如果了，但是.....（如果時光真的倒流）我寧可死在外面。」

上映中的紀錄片《徐自強的練習題》拍攝耗時5年，描述2012年徐自強因《速審法》暫時獲釋，至2015年更九審獲判無罪，隔年無罪定讞，真正重獲自由。導演紀岳君一開始是受司改會之託拍攝「救援為主題」的影片，但媒體記者出身的他欲還原真實，系統化整理龐大的偵訊筆錄，以動畫還原開庭情況，讓全片展現比「救援」更大的格局。

牢獄之災16年，徐自強已由年輕人變中年人，他的母親老了、當年才7歲兒子已是爸爸。家人們大方入鏡，表情如釋重負；但徐自強說到就難過：「我爸媽不知道為我跪了多少人....我哥哥差點抛家棄子去出家....我姐姐很早就結婚，一直自責沒關心我，連跟朋友聊天不小心笑了，都覺得是罪惡....」、「一個人關，等於一家人都被關了。」

唯一「與世無爭」的孫子，為全片稍釋壓迫，但徐自強在抱孫時，常是驚嚇自己跳過了當爸爸的過程。他和兒子的親子歲月是空白的，唯一堪慰的是兒子在奶奶的保護下成長，沒有學壞，「在裡面（牢），太多是父親入獄後，孩子被歧視又沒人管，也走歪了，過了5、6年變成兒子進來。」紀岳君幾經奔走，徐的前妻也點頭受訪，雖全程背對鏡頭。當年徐自強入獄，妻子會常去探望，但終因時間久了，感覺淡了，加上他被判死刑，因此幾度他主動要求離婚。最後，前妻答應離婚，現也另組家庭，問徐自強恨不恨？他說：「恨誰？她不恨我就不錯了！」

徐自強近年常到校園演講，後身的幾個數字，清楚表列他這21年來的人生：監獄＋法院。他的案件歷經更九審，他曾被判過7個死刑、2個無期徒刑，坐牢16年，纏訟21年，還歷經釋憲案，因此是法律系學生的最佳教材。這幾年，徐自強每到校園演講，都在雲淡風輕的描述自己的纏訟人生後，忍不住告訴法律系學生：「有朝一日當上了檢察官，請多想想，當一個人被起訴的那一課，他的一生，可能就自此改變了。」

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）