李英宏寵高雄粉絲 夯曲改唱《高雄直直撞》

李英宏到高雄演唱，特地將夯曲改成《高雄直直撞》。（鐵人文創提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕國片《痴情男子漢》今晚在高雄舉辦「首映演唱會」，首度登上大銀幕的台語新人王李英宏，在演唱會上特別將當紅歌曲《台北直直撞》改成《高雄直直撞》，讓高雄粉絲尖叫連連。

蔡凡熙（前右起）、鄭暐達、李冠毅、林哲熹在台下當觀眾應援。（鐵人文創提供）



在片中客串演出的台語天后黃妃與許效舜合唱《海波浪》，代表兩人在片中私奔的心情，她今第一次見到自己劇中的孫子蔡凡熙，大讚「長得非常好」；女主角韓笙笙也首度演唱電影主題曲《看得見寂寞》，透露昨晚緊張到整夜睡不著覺、上台前還一度胃痛，好在她一上台，導演連奕琦與蔡凡熙等人就給予熱烈掌聲，讓她信心大增、順利結束首唱。

黃妃（左）與許效舜（右）合唱《海波浪》，代表兩人在片中私奔的心情。（鐵人文創提供）



《痴》片去年在高雄市開鏡拍攝，獲得高雄市政府大力幫忙與協助，今天監製許效舜更是親自揮毫寫下「正氣」贈與高雄市，他說：「因為男子漢就是有一股正氣，痴情的男子漢就是正氣到底。」特別寫上「正氣」感謝高雄市政府；該片18日在台上映。