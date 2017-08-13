限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

李英宏寵高雄粉絲 夯曲改唱《高雄直直撞》

2017/08/13 19:33

李英宏到高雄演唱，特地將夯曲改成《高雄直直撞》。（鐵人文創提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕國片《痴情男子漢》今晚在高雄舉辦「首映演唱會」，首度登上大銀幕的台語新人王李英宏，在演唱會上特別將當紅歌曲《台北直直撞》改成《高雄直直撞》，讓高雄粉絲尖叫連連。

蔡凡熙（前右起）、鄭暐達、李冠毅、林哲熹在台下當觀眾應援。（鐵人文創提供）

在片中客串演出的台語天后黃妃與許效舜合唱《海波浪》，代表兩人在片中私奔的心情，她今第一次見到自己劇中的孫子蔡凡熙，大讚「長得非常好」；女主角韓笙笙也首度演唱電影主題曲《看得見寂寞》，透露昨晚緊張到整夜睡不著覺、上台前還一度胃痛，好在她一上台，導演連奕琦與蔡凡熙等人就給予熱烈掌聲，讓她信心大增、順利結束首唱。

黃妃（左）與許效舜（右）合唱《海波浪》，代表兩人在片中私奔的心情。（鐵人文創提供）

《痴》片去年在高雄市開鏡拍攝，獲得高雄市政府大力幫忙與協助，今天監製許效舜更是親自揮毫寫下「正氣」贈與高雄市，他說：「因為男子漢就是有一股正氣，痴情的男子漢就是正氣到底。」特別寫上「正氣」感謝高雄市政府；該片18日在台上映。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
蔡依林《Play 我呸》中國被禁：歌詞低俗 蔡依林《Play 我呸》中國被禁：歌詞低俗
2017/08/13 16:40
（影音）Ma媽密會曹西平遺願曝光 Makiyo月燒3萬3租屋又挨譙 （影音）Ma媽密會曹西平遺願曝光 Makiyo月燒3萬3租屋又挨譙
2017/08/13 17:03
《Play我呸》遭上海禁唱？ Jolin經紀人回應了 《Play我呸》遭上海禁唱？ Jolin經紀人回應了
2017/08/13 19:27
（影音）吳宗憲驚爆私密裸照流出 這些人恐手握檔案 （影音）吳宗憲驚爆私密裸照流出 這些人恐手握檔案
2017/08/13 15:26
（影音）謝金燕現身豬哥亮音樂會？ 謝順福這樣說 （影音）謝金燕現身豬哥亮音樂會？ 謝順福這樣說
2017/08/13 17:07
超甜蜜！威廉王子與凱特王妃私下這樣稱呼彼此 超甜蜜！威廉王子與凱特王妃私下這樣稱呼彼此
2017/08/13 14:18
爆笑！慧慈驚見如花瘦身有成 結果竟是... 爆笑！慧慈驚見如花瘦身有成 結果竟是...
2017/08/13 13:49
蔡依林《我呸》「低俗」遭禁 中國網軍怒了！ 蔡依林《我呸》「低俗」遭禁 中國網軍怒了！
2017/08/13 18:20
星爵事業起飛賠上婚姻 妻子寧可要回當初不紅幽默胖夫 星爵事業起飛賠上婚姻 妻子寧可要回當初不紅幽默胖夫
2017/08/13 12:21
（影音）送走摯愛男人 崔麗心崩潰痛哭 （影音）送走摯愛男人 崔麗心崩潰痛哭
2017/08/13 15:20
胡瓜散財狂噴3百萬 當色狼慘遭美女過肩摔 胡瓜散財狂噴3百萬 當色狼慘遭美女過肩摔
2017/08/13 12:51
被爆討客兄害死尪 多香子首露面4鞠躬道歉 被爆討客兄害死尪 多香子首露面4鞠躬道歉
2017/08/13 14:20
豬哥亮又顯靈了！ 神蛾飛撲謝金晶、謝順福 豬哥亮又顯靈了！ 神蛾飛撲謝金晶、謝順福
2017/08/13 20:18
（影音）謝金晶挺謝金燕 「搞不好她會來」 （影音）謝金晶挺謝金燕 「搞不好她會來」
2017/08/13 17:55
豬哥亮最愛的女人曝光 最後一吻有洋蔥 豬哥亮最愛的女人曝光 最後一吻有洋蔥
2017/08/13 18:34
一度胖到70公斤 48歲伊能靜V臉蠻腰瘦回少女 一度胖到70公斤 48歲伊能靜V臉蠻腰瘦回少女
2017/08/13 12:42
（影音）謝順福回應豬哥亮蓋廟 想求明牌銅像後藏玄機 （影音）謝順福回應豬哥亮蓋廟 想求明牌銅像後藏玄機
2017/08/13 18:57
（影音）尖叫聲在哪裡！豬哥亮永恆歌廳秀開演3千人同樂 （影音）尖叫聲在哪裡！豬哥亮永恆歌廳秀開演3千人同樂
2017/08/13 19:54
（影音）豬哥亮墓仔埔歌廳秀 女兒現身唱這首... （影音）豬哥亮墓仔埔歌廳秀 女兒現身唱這首...
2017/08/13 15:45
獨愛張柏芝不喜歡王菲？謝賢反駁「她讓謝霆鋒開心」 獨愛張柏芝不喜歡王菲？謝賢反駁「她讓謝霆鋒開心」
2017/08/13 16:29
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.