限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

大家來學歌仔戲 明華園辦親子營

2017/08/13 19:11

孫翠鳳藝棧舉辦「歌仔戲親子體驗營」，陳昭賢（左1）傳授歌仔戲基本動作。（記者陳逸寬攝）〔記者楊明怡／台北報導〕成團88年的明華園，是台灣歷史最悠久的歌仔戲團，也是目前規模最大、最具票房魅力的歌仔戲團，每年除了推出新戲和巡演，更投入大量心力養成觀眾，6月起進駐捷運龍山寺站地下2樓的「孫翠鳳藝棧」，便在暑期舉辦多場親子體驗營。

小朋友體驗歌仔戲裝扮。（記者陳逸寬攝）今（13）日體驗營由明華園第三代、風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢主持，她從傳統戲曲行當開始，一一介紹小旦的蘭花指、踏點步，小生的劍指、虎拳、手刀、丁字步等動作，以及騎馬、坐船、乘車身段，並藉由邀請觀眾上台示範，強調歌仔戲迷人的「小生由女性反串」特色。

體驗營一大賣點，是讓報名觀眾穿歌仔戲服、戴頭套，學齡前小朋友再另外加上祕密武器——椅子，化身《超炫白蛇傳》的白素貞，或孟麗君、包青天等角色拍照，一圓歌仔戲夢。

父母帶著孩子一起體驗歌仔戲裝扮。（記者陳逸寬攝）快滿5歲、住在台北的蘇小妹妹平常就是風神寶寶的小粉絲，今天也是她要求爸爸、媽媽帶她來，媽媽說，可以近距離認識歌仔戲的活動不多，所以一看到孫翠鳳粉絲專頁公布訊息，她就馬上報名，一開始不知道誰會來上課，發現老師是「風神寶寶」，很意外也很開心。

明華園戲劇總團表示，「孫翠鳳藝棧」應台北市政府之邀進駐「艋舺龍山文創B2」，年底前都會在這裡展示孫翠鳳於《蓬萊仙島》、《愛的波麗路》等劇穿戴的衣飾，播放演出的影片，並不定時舉辦推廣活動。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
恭喜！Ella曬唯美照 宣布懷第二胎 恭喜！Ella曬唯美照 宣布懷第二胎
2017/08/13 11:30
（影音）Ma媽密會曹西平遺願曝光 Makiyo月燒3萬3租屋又挨譙 （影音）Ma媽密會曹西平遺願曝光 Makiyo月燒3萬3租屋又挨譙
2017/08/13 17:03
蔡依林《Play 我呸》中國被禁：歌詞低俗 蔡依林《Play 我呸》中國被禁：歌詞低俗
2017/08/13 16:40
（影音）吳宗憲驚爆私密裸照流出 這些人恐手握檔案 （影音）吳宗憲驚爆私密裸照流出 這些人恐手握檔案
2017/08/13 15:26
（影音）杯具啊！男星被騙脫褲子 隧道嘿咻看光光 （影音）杯具啊！男星被騙脫褲子 隧道嘿咻看光光
2017/08/13 10:51
阿信交代功課 瑪莎守約交出催淚作業 阿信交代功課 瑪莎守約交出催淚作業
2017/08/13 10:08
爆笑！慧慈驚見如花瘦身有成 結果竟是... 爆笑！慧慈驚見如花瘦身有成 結果竟是...
2017/08/13 13:49
謝金燕現身豬哥亮音樂會？ 謝順福這樣說 謝金燕現身豬哥亮音樂會？ 謝順福這樣說
2017/08/13 17:07
星爵事業起飛賠上婚姻 妻子寧可要回當初不紅幽默胖夫 星爵事業起飛賠上婚姻 妻子寧可要回當初不紅幽默胖夫
2017/08/13 12:21
超甜蜜！威廉王子與凱特王妃私下這樣稱呼彼此 超甜蜜！威廉王子與凱特王妃私下這樣稱呼彼此
2017/08/13 14:18
胡瓜散財狂噴3百萬 當色狼慘遭美女過肩摔 胡瓜散財狂噴3百萬 當色狼慘遭美女過肩摔
2017/08/13 12:51
被爆討客兄害死尪 多香子首露面4鞠躬道歉 被爆討客兄害死尪 多香子首露面4鞠躬道歉
2017/08/13 14:20
（影音）送走摯愛男人 崔麗心崩潰痛哭 （影音）送走摯愛男人 崔麗心崩潰痛哭
2017/08/13 15:20
陳妍希變髮大突破 造型被虧「孫悟空」 陳妍希變髮大突破 造型被虧「孫悟空」
2017/08/13 10:45
一度胖到70公斤 48歲伊能靜V臉蠻腰瘦回少女 一度胖到70公斤 48歲伊能靜V臉蠻腰瘦回少女
2017/08/13 12:42
蔡依林《我呸》「低俗」遭禁 中國網軍怒了！ 蔡依林《我呸》「低俗」遭禁 中國網軍怒了！
2017/08/13 18:20
《Play我呸》遭上海禁唱？ Jolin經紀人回應了 《Play我呸》遭上海禁唱？ Jolin經紀人回應了
2017/08/13 19:27
（影音）豬哥亮墓仔埔歌廳秀 女兒現身唱這首... （影音）豬哥亮墓仔埔歌廳秀 女兒現身唱這首...
2017/08/13 15:45
Boxing高雄不開聊 練舞竟比練團勤 Boxing高雄不開聊 練舞竟比練團勤
2017/08/13 13:27
巧合！阿信同框照同日跳出 宛如3D版臉書回顧 巧合！阿信同框照同日跳出 宛如3D版臉書回顧
2017/08/13 11:54
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.