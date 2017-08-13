大家來學歌仔戲 明華園辦親子營

孫翠鳳藝棧舉辦「歌仔戲親子體驗營」，陳昭賢（左1）傳授歌仔戲基本動作。（記者陳逸寬攝）〔記者楊明怡／台北報導〕成團88年的明華園，是台灣歷史最悠久的歌仔戲團，也是目前規模最大、最具票房魅力的歌仔戲團，每年除了推出新戲和巡演，更投入大量心力養成觀眾，6月起進駐捷運龍山寺站地下2樓的「孫翠鳳藝棧」，便在暑期舉辦多場親子體驗營。

小朋友體驗歌仔戲裝扮。（記者陳逸寬攝）今（13）日體驗營由明華園第三代、風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢主持，她從傳統戲曲行當開始，一一介紹小旦的蘭花指、踏點步，小生的劍指、虎拳、手刀、丁字步等動作，以及騎馬、坐船、乘車身段，並藉由邀請觀眾上台示範，強調歌仔戲迷人的「小生由女性反串」特色。

體驗營一大賣點，是讓報名觀眾穿歌仔戲服、戴頭套，學齡前小朋友再另外加上祕密武器——椅子，化身《超炫白蛇傳》的白素貞，或孟麗君、包青天等角色拍照，一圓歌仔戲夢。

父母帶著孩子一起體驗歌仔戲裝扮。（記者陳逸寬攝）快滿5歲、住在台北的蘇小妹妹平常就是風神寶寶的小粉絲，今天也是她要求爸爸、媽媽帶她來，媽媽說，可以近距離認識歌仔戲的活動不多，所以一看到孫翠鳳粉絲專頁公布訊息，她就馬上報名，一開始不知道誰會來上課，發現老師是「風神寶寶」，很意外也很開心。

明華園戲劇總團表示，「孫翠鳳藝棧」應台北市政府之邀進駐「艋舺龍山文創B2」，年底前都會在這裡展示孫翠鳳於《蓬萊仙島》、《愛的波麗路》等劇穿戴的衣飾，播放演出的影片，並不定時舉辦推廣活動。