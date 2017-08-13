謝順福回應豬哥亮蓋廟 想求明牌銅像後藏玄機

豬哥亮追思會。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕「綜藝天王」豬哥亮百日追思演唱會「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」稍早在基隆舉辦揭幕儀式，豬的銅像也首次曝光，招牌髮型、短褲、麥架，以及神情都做得栩栩如生，揭幕瞬間現場也響起讚嘆聲。現場豬第4任老婆葉瑞美也在眾人起鬨下，親了銅像，卻因身高差距，猛力一跳才親得到，場面逗趣。豬的長子謝順福見後媽跳得辛苦，不禁笑喊：「這不是鬧洞房耶，好了啦。」幫忙解圍。

豬哥亮追思會，謝金晶。（記者陳逸寬攝）

豬的女兒謝金晶今首次看到銅像，笑稱與自己心中的爸爸非常相像，包括左邊酒窩、短褲造型，甚至連弟弟謝侑昀送給豬的200元幸運手錶，也都有忠實呈現。她與謝順福都透露，「銅像看起來像是後期復出的爸爸」，並大讚連胸口的麥架也做得一模一樣，還原度超高。

豬哥亮雕像。（記者陳逸寬攝） 豬哥亮追思會，謝金晶（左3）、翁立友（右3）。（記者陳逸寬攝）

先前恬娃曾表示想幫豬蓋廟，今謝順福終於正面回應，笑稱不需要花錢蓋廟，銅像身後拱門就有玄機，「大家想求明牌，可以來這裡，隨著太陽光不一樣，會有不同數字出現，這是特殊設計」，並笑稱前幾天曾看到數字03，笑說：「但我不知道會不會開喔，過幾天可以來看看。」

豬哥亮追思會，謝順福。（記者陳逸寬攝）