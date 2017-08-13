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（影音）超猛！怪物新人太強 阿妹烏托邦給她唱

2017/08/13 18:19

安那擔任烏托邦演唱會嘉賓，與天后張惠妹同台。（EMI）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「阿妹」張惠妹「烏托邦2.0慶典」在高雄巨蛋登場，天后最疼愛的外甥女「安那」年僅16歲，受邀擔任天后特別嘉賓，她現身嗨跳舞曲新歌《Party Crasher》，穩健的台風震驚全場。

安那擔任烏托邦演唱會嘉賓，與天后張惠妹同台。（EMI）正在就讀高中的安那，遺傳阿妹表演細胞，她經公司培訓多時，準備推出首張個人作品，更被視為「最強的怪物新人」，安那曾與阿妹在跨年演唱會同台飆舞，這次以個人之姿，登台烏托邦舞台，她其實壓力不小，昨晚登台前，還舞者在後台打氣，要大夥幫她加油。

安那擔任烏托邦演唱會嘉賓，與天后張惠妹同台。（EMI）安那這陣子開通了個人粉絲專頁，也發文談到：「我叫安那，身高152，讀書普通，跳舞好像有點強，興趣是練舞和自拍，喜歡玩IG。」

雖然她身高只有152公分，仍是自信地說：「雖然我很小一隻，只要我踮起腳尖，就高過全世界，如果你要跟我切八段，我會給你一顆愛心。」

對於她首次在烏托邦擔任嘉賓，阿妹親自幫她挑選服裝，更傳授許多上台的小訣竅，把握在飯店休息的時間，教她該如何freestyle，在台上展現自信。

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