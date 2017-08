昆凌過生日,周杰倫在臉書放上甜蜜合照。(翻攝自臉書)

〔記者陽昕翰/台北報導〕昆凌昨天歡度24歲生日,「周董」周杰倫發文:「祝24歲的美麗媽咪生日快樂哦!」更PO出了寫著「Jay love Hannah」蛋糕盤,放閃沒有極限,對此昆凌也甜蜜回應:「Thank you my love for everything.(感謝我的愛,為我所做的一切)」

昆凌PO出同款蛋糕照,隔空曬愛。(翻攝自IG)

昆凌與周董似在國外度假慶生,有網友目擊2人現身泰國街頭,昆凌前幾天也PO出在泰國動物園的照片,她開心帶寶貝女兒「小周周」,餵食動物園的長頸鹿,看來母愛滿溢。