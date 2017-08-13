赴泰旅遊男友淪工具人？ 邵庭放閃反擊...
2017/08/13 17:46
邵庭近日與男友赴泰國旅遊。（合成圖，翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕邵庭近日與交往3年的男友「閃光哥」赴泰國旅遊，昨（12日）以「女友視角」在臉書放閃貼出2張男友背影照，對方貼心提著滿滿戰利品，走在泰國街道上，看似相當甜蜜，卻遭網友酸「感覺很工具人」、「對啊貼心的工具人，你們有沒有想過他的想法，會不會很累，這個是男友還是你們的工具人嗎？」她忍不住反擊，也說對方「是要跟我過一輩子的男人！」
邵庭男友幫忙提重物，遭網友虧像是工具人。（合成圖，翻攝自臉書）邵庭男友幫忙提重物，遭網友虧像是工具人。（合成圖，翻攝自臉書）邵庭看到留言後，氣得貼出兩人合照反擊，「只要他自己可以拿的了，他永遠不會把買的東西讓我拿，是真的，就算我搶他也不給我，不好意思他就是這樣體貼的男人」，男友得知此事後，僅說：「可能留言的人被女友或女生朋友當成工具人了，所以很難過、很在意」，她自認自己並非一般驕縱的女生，「姐可是可以自己扛三十幾公斤行李爬樓梯上上下下的壯妞，但很幸運的，我身邊有個極度體貼我、照顧我、疼愛我的男人，讓我在不需要自己獨立自己面對的時候，可以依靠的男人。」
邵庭（左）放閃貼出與男友的合照，反擊對方非工具人。（翻攝自臉書）邵庭坦言，不會把男友對自己的好當成理所當然，「我對他的好，我不會特別說、特別講，但是，他對我的好，我絕對不吝嗇讓大家知道，女人們，永遠都要讓身邊的人知道自己另一半的優點，因為這是最珍貴的事情了」，她向男友喊話：「在感情裡，我們互相尊重互相需要；在生活裡，我們互相照顧；在工作上，我們互相支持互相體諒，是要跟我過一輩子的男人。」