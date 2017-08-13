9萬粉搶「收藏」Wanna One 賴冠霖登SNL圈韓妹入懷！

「Wanna One」登《SNL Korea》，左起朴志訓、賴冠霖、邕聖祐。（擷取自tvN）〔記者羅凌筠／綜合報導〕由南韓選秀節目《Produce 101》第2季選拔出的新人男團「Wanna One」，7日推出出道專輯《1X1=1（TO BE ONE）》，日前登上tvN 15禁綜藝節目《SNL Korea》宣傳，最高瞬間收視飆至3.4%，是目前第9季收視冠軍，主持人申東燁透露申請參加錄影的觀眾高達9萬人，爭搶500位開放名額，人氣相當驚人。



人氣Wink男朴志訓在招牌單元「3分鐘男友」中化身「想在我心中收藏的男友」，重現自己創造的流行語「在我心中收藏」，即使戴上女生髮帶也無違和，一路賣萌「收藏」超可愛，裴珍映則是「純情漫畫男友」，因為要還原從漫畫中走出來的美男，難過時要在臉上貼上淚痕紙條、驚訝時要舉閃電牌子，相當搞笑，而邕聖祐扮演「逗我笑的男友」，上一秒還霸氣壁咚女友，下一秒卻折出愛心耳朵，為了逗女友上演各種帥顏崩壞，絲毫沒有偶像包袱，最後他和朴志訓一起比「收藏」手勢，電力加倍。



「Wanna One」演唱《Pick Me》。（擷取自tvN）台籍成員賴冠霖演出小短劇「沉默服務」，飾演顏值高卻絕不開口搭話的店員小哥，雖然對客人零交談，卻利用一些臉紅心跳的小動作，讓人乖乖掏錢埋單，例如在試衣服的時候把前來採訪的女記者圈進懷裡，立刻讓被電暈的女記者想削骨塞進S號衣服、衝動把整間店都買下來，誇張的劇情逗樂觀眾。Wanna One全員也穿上帥氣西裝，演唱《Produce 101》的主題曲《Pick Me》，引爆攝影棚粉絲尖叫聲，人氣銳不可擋。