（影音）Ma媽密會曹西平遺願曝光 Makiyo月燒3萬租屋又挨譙

曹西平（右）開罵Makiyo。（記者鍾智凱攝）〔記者鍾智凱／台北報導〕Makiyo今錄《小明星大跟班》，她賣房獲利6百萬，遭曹西平譙「對不起死去的媽媽」，Makiyo今說其實以前她就被曹西平譙過，但因她知道曹西平是跟Ma媽很熟的朋友，所以覺得也還好。

Makiyo今強調，Ma媽生前就有跟她說，如果有急難就可以賣掉，因為Ma家都存不住錢，需要靠房子當最後防線，所以Makiyo賣房也算獲母認證，姊妹淘S幫也點頭贊成賣。

Makiyo（左）擁抱曹西平和解。（記者鍾智凱攝）曹西平聽聞Makiyo住60坪超大4房，立刻把腳本捲起來敲Makiyo頭，「妳可不可以住小間一點？每個月如果沒收入只能花2萬5！」Makiyo緩頰是以前Ma媽就租在那，她只是續租。

但Makiyo也反擊，其實曹西平以前也是把父親的3間房子賣掉，「一樣的方式啊」，曹西平聽了大罵：「我跟妳不一樣，我是要努力每個月付14萬房貸才能保住房子，不然會充公被法拍！」Makiyo說：「喔喔好啦。」

最終2人罵完後突然擁抱大和解，曹西平說其實以前在Ma媽罹癌後，曾一起吃飯，Ma媽當時就訴苦說很擔心以後沒人照顧曹西平，一直飽含淚水傾訴心事，因此今曹西平譙Makiyo算是遵從Ma媽遺願，含淚痛譙。