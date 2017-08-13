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首頁 > 婉君推

日本藝界屢爆不倫 綾瀨遙也來參一腳？

2017/08/13 17:05

東出昌大（後）在日劇《我可能沒那麼愛你》中慘遭老婆波瑠（前）戴綠帽。（緯來日本台提供）

〔記者羅子欣／綜合報導〕32歲日本G奶女星綾瀨遙，以甜美笑容和性感身材著稱，加上自然不做作的率真個性，擄獲不少觀眾的心，不過近來演藝圈殺出許多新的年輕嫩妹，她也越來越少寬衣解帶，讓不少觀眾開始轉移注意力，人氣和聲勢都有下滑的趨勢，最近日劇吹起一股「不倫風」，因禁忌刺激的題材較能引起關注，綾瀨遙似乎也想靠這方法搏翻身。

上戶彩（左）和齋藤工（右）在日劇《晝顏》大談婚外情，近日更即將推出電影版。（可樂電影提供）

日本演藝界近來屢爆藝人偷吃、外遇醜聞，連日劇都吹起「不倫風」，上戶彩和齋藤工在《晝顏》中大談禁忌婚外情，而由東出昌大則在新劇《我可能沒那麼愛你》中，被飾演他老婆的波瑠慘戴綠帽，這兩部都相當受歡迎。有報導指出，綾瀨遙10月有望主演一部未定名的新劇，將會扮演偷吃的人妻，雖仍走她擅長的搞笑路線，但會有突破尺度的大膽床戲，據悉，該劇卡司會有廣末涼子及本田翼，男主角目前未定，可能人選有長谷川博己、香川照之及大泉洋等。

綾瀨遙擁有超傲人G奶身材，不過近年來較少寬衣解帶。（翻攝自adultttrend）

綾瀨遙近來聲勢不如以往，擬靠演出偷吃人妻翻身。（翻攝自kyun2 girls）

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