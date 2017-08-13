蔡依林《Play 我呸》中國被禁：歌詞低俗

蔡依林。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣天后蔡依林2014年發行的夯曲《Play 我呸》曾獲得歐洲MTV音樂大獎提名，玩轉創意的MV登上美國時代雜誌，被推薦為年度最佳音樂錄影帶，Jolin更憑藉這張專輯獲得南韓MAMA大獎年度最佳亞洲藝人，甚至被韓團BEAST借鑑，將《Play 我呸》前奏融合在舞台表演裡，可說在國際上能見度高，不過傳出《Play 我呸》在中國成為禁歌，原因是：歌詞內容低俗。

上海市文化廣播影視管理局一份公文流出，表示因為《Play 我呸》歌詞內容低俗，禁止蔡依林9月3日在商演上演唱，令人啼笑皆非。

《Play 我呸》在上海禁止演唱。（翻攝自新浪娛樂）

《Play 我呸》歌詞：

半夜一點的無邪浪蕩睡衣姐妹

清晨五點的萬人登山體操大會

六零年代歐洲前衛地下導演討論會

九零年代偶像復出簽名握手擁抱會



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三天兩夜集體K歌歇斯底里的宣泄

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管你小眾大眾我呸

管你是小清新是重口味我呸

管你是那一類甲蟲我呸 我呸 都呸 都Play



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全套文藝少女裝備讓他非常陶醉

星期五二十四小時洗衣店讀海明威

網路上五十個分身匿名一點都不累



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管你後衛前衛我呸

管你原創拷貝我play

管你是那一種馬鈴薯我呸 我呸 都呸 都Play



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什麼都呸都Play

都呸都Play