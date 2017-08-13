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獨愛張柏芝不喜歡王菲？謝賢反駁「她讓謝霆鋒開心」

2017/08/13 16:29

謝賢（左）反駁沒有不喜歡謝霆鋒（右）的女友王菲（中）。（香港星島日報、香港成報提供，翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港資深男星謝賢情史豐富，曾與玉女甄珍及香港小姐狄波拉有過兩段婚姻，卻都以離婚收場，他與狄波拉所生的兒子謝霆鋒婚姻也同樣不順遂，謝賢日前上節目哽咽談兒子離婚，並說自己很喜歡前媳婦張柏芝，被解讀為不喜歡兒子現任女友王菲，對此謝賢出聲反駁。

謝霆鋒（左）與張柏芝曾有一段婚姻。（翻攝自微博）

謝賢日前上鄭少康主持的《天下第一Friend》擔任嘉賓，談到謝霆鋒的婚姻失敗，他不僅難得哽咽，還說自己很喜歡張柏芝，因為她幫自己生了兩個孫子，但問到兒子的現任女友王菲，他僅回答謝霆鋒不會對他多說什麼，讓外界認為他並不喜歡王菲，謝賢接受訪問時怒斥自己的話被斷章取義，表示自己也很喜歡王菲，並說：「我的兒子現在這麼開心，性格又開朗，一定是有原因的。」

張柏芝的前公婆都對她很讚賞。（翻攝自張柏芝微博）

謝賢對於前媳婦張柏芝不是第一次給予讚賞，曾誇讚她「張柏芝真的很好，對謝家也很好，願意帶孫子見爺爺和爸爸」，而狄波拉也曾在接受訪問時說自己很喜歡兩個孫子，而張柏芝將孫子們教育的十分有禮貌，非常討人喜歡，兩人對於張柏芝的好感度皆相當高。

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