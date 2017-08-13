酷寒戰士過生日 竟現身台北街頭？

「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦在今天（13日）歡度35歲生日。（翻攝自USA Today）〔記者陳昱均／綜合報導〕羅馬尼亞男星賽巴斯汀斯坦，因為在漫威《美國隊長》系列電影中，演出慘遭九頭蛇洗腦改造的美國隊長史蒂夫羅傑斯兒時好友「酷寒戰士」巴奇巴恩斯一角走紅，受到不少粉絲的喜愛。而今天（13日）是他的35歲生日，來自世界各地的粉絲都奇招盡出要來為偶像慶祝這特別的日子，為他送上祝福；沒想到，其中最特別的一份大禮，竟是來自台灣粉絲的！熱情粉絲自掏腰包，為賽巴斯汀斯坦做了公車車身的照片應援，讓他即使與台灣粉絲們相隔一片遙遠的海，也能在台北街頭「巡迴」，誠意滿滿的大禮也獲得偶像的親自認證。

台灣粉絲特別為賽巴斯汀斯坦製作公車車體廣告應援，來慶祝偶像的35歲生日。（翻攝自微博） 台灣粉絲特別為賽巴斯汀斯坦製作公車車體廣告應援，來慶祝偶像的35歲生日。（翻攝自微博）2名台灣粉絲為了替賽巴斯汀斯坦慶祝35歲生日，特地在他生日前包下了台北客運651路線的公車車體廣告，讓一直從未造訪過台灣的偶像，能以這樣「特殊」的方式遊覽穿梭在台北街頭，而該應援也將從8/11一直進行到9/10，讓更多同樣喜歡賽巴斯汀斯坦的台灣粉絲也能有機會能夠在路上「抓寶」，被大讚：「這太猛了」、「超帥氣的」、「看過很多韓偶的，還是第一次看到歐美藝人的公車應援！」而這份心意也透過了網路上粉絲們的強大力量，一起傳送到了現在疑似正在忙拍《復仇者聯盟4》的賽巴斯汀斯坦那邊，在發起活動的粉絲IG貼文上點了讚，親自認證這份大禮，還在另一名粉絲私訊告知他這個消息時回覆了：「Loveeeee youuu yes」，看來相當開心自豪，十分暖心。

賽巴斯汀斯坦在活動發起粉絲的Instagram貼文上點讚認證。（翻攝自微博） 另有粉絲私訊告知賽巴斯汀斯坦這個消息，他也表現得相當開心。（翻攝自Instagram）而除了粉絲為他準備的各種慶生貼文與禮物外，前陣子才吐露知名彩妝品牌「文藝復興」（Anastasia Beverly Hills）創辦人Anastasia Soare其實是自己教母的賽巴斯汀斯坦，也得到了來自對方的祝福，Anastasia Soare在自己Instagram限時動態以及Snapchat上，都PO出了與「教子」賽巴斯汀斯坦的合影，祝福他生日快樂；賽巴斯汀斯坦的韓裔友人查爾斯（Charles Chu）也在Instagram上PO出好友們一起為壽星慶生的短影片，幫他特別製作的蛋糕上，還有著賽巴斯汀斯坦擺出影帝偶像傑克尼克遜在經典片《鬼店》（The Shining）宣傳照姿勢的臉，十分逗趣，也展現了賽巴斯汀斯坦的廣闊人脈及超好人緣。 知名彩妝品牌「文藝復興」創辦人Anastasia Soare（左）PO出與「教子」賽巴斯汀斯坦的合照來替他慶生。（翻攝自Instagram） 知名彩妝品牌「文藝復興」創辦人Anastasia Soare（左）PO出與「教子」賽巴斯汀斯坦的合照來替他慶生。（翻攝自Snapchat） 賽巴斯汀斯坦（右）的一群好友們聚在一起為他慶生。（翻攝自Instagram） 好友們為賽巴斯汀斯坦準備的蛋糕造型相當特別。（翻攝自Instagram） 另一名友人也在Instagram上PO出與壽星賽巴斯汀斯坦（右後二）的合照。（翻攝自Instagram）