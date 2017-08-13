（影音）「神話」Andy見面會 籌募弱勢兒童營養餐費

〔記者羅子欣／台北報導〕南韓長壽偶像男團「神話」成員Andy，2月曾隨團來台開演唱會，今晚應「紅心字會」邀請，2度舉辦愛心見面會，為弱勢兒童籌募助學金及營養餐費，在會前記者會上，Andy透露2013年時第一次被邀請舉辦見面會時，就覺得意義非凡，這次再度受邀感到非常榮幸，表示能和粉絲同樂並一起做愛心，是非常有意義的事情，絕對會盡力做到最好。

神話Andy公益記者會。（記者王文麟攝）

公益記者會上，幾位來自弱勢家庭的小朋友，在知名飲料店「CoCo」員工指導下，親自調製飲料給Andy喝，還送上台灣小吃蚵仔煎、肉粽、四神湯、蜜餞、肉乾等，讓他吃得不亦樂乎；而他也在現場挑戰寫書法，親自用毛筆寫下「從心出發」四個大字，紅心字會秘書長李顯文則準備印有他名字的玉璽，讓他在書法作品上蓋下印鑑作為紀念，此外，Andy也不忘貼心準備多份文具禮物，送給現場弱勢家庭的小朋友，為他們加油打氣。

神話Andy公益記者會。（記者王文麟攝）

今晚的見面會在同一地點舉行， 他預告將演唱多首歌曲，還會嘗試中文歌，他笑說：「唱的不好請多多包涵！」為了感謝粉絲和他一起獻愛心，他親自設計許多近距離接觸的小遊戲，更會化身小廚師，同時餵飽粉絲的耳朵和肚子！會後則會和幸運粉絲一起拍照、擊掌，更會親手送上玫瑰給大家，堪稱誠意滿滿。

神話Andy公益記者會。（記者王文麟攝）

神話Andy公益記者會。（記者王文麟攝）

神話Andy公益記者會。（記者王文麟攝）