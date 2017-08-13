超甜蜜！威廉王子與凱特王妃私下這樣稱呼彼此

威廉王子（左）與凱特王妃（右）結婚6年，夫妻感情仍相當鶼鰈情深。（翻攝自Closer Weekly）〔記者陳昱均／綜合報導〕英國威廉王子與妻子凱特王妃結婚6年，育有喬治小王子與夏綠蒂小公主這2個萌娃，一家四口的互動都相當甜蜜有愛，令人稱羨。不過，由於身為皇室成員，他們在外的一舉一動都受到高度關注，無法像平凡人那樣隨心所欲，不禁也會讓人好奇，這對皇室夫妻檔私下會不會跟一般情侶一樣，給對方起「愛稱」呢？這個問題現在終於得到了解答。

威廉王子與凱特王妃婚後育有喬治小王子與夏綠蒂小公主這2個孩子，一家四口相當甜蜜幸福。（翻攝自Hello Magazine）根據《InStyle》報導，來自澳洲的知名景觀設計師查理阿爾本（Charlie Albone），最近在作客澳洲節目《Today Show》時，就分享了一段自己在與威廉王子與凱特王妃一同登上園藝節目《Chelsea Flower Show》時，不小心聽到的夫妻倆可愛互動小故事，他表示當時威廉王子上前向自己詢問某個花的品種是什麼，在他回答對方是「黃楊」（Buxus）後，凱特王妃就向老公說道：「寶貝（Babe），我們有這個了，有一大堆這些」，十分甜蜜。而同場的設計師瑪格麗特奈特（Margaret Knight），則分享了另一種自己聽到的版本，說道：「威廉問了凱特：『親愛的（Darling），妳可以幫我做這個嗎？』」

威廉王子與凱特王妃給彼此的愛稱分別是「寶貝」與「親愛的」。（翻攝自PopSugar）雖然這對皇室夫妻檔所用的愛稱「寶貝」與「親愛的」真的再平凡不過了，但是在發現他們的相處模式其實也與天下一般情侶夫妻沒什麼兩樣後，意外讓人覺得更加親民、距離感覺不再那麼遙遠了。