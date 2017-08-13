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首頁 > 婉君推

被爆討客兄害死尪 多香子首露面4鞠躬道歉

2017/08/13 14:20

上原多香子面對媒體不發一語，4度鞠躬道歉後快閃。（翻攝自朝日新聞）〔記者羅子欣／綜合報導〕日本女團「SPEED」34歲成員上原多香子，近日被爆外遇逼死老公TENN，當年在丈夫告別式上楚楚可憐形象瞬間破滅，昨傳不倫風波爆發後，已沒有單位找她合作，經紀公司不保護她，似乎有意將她放逐藝界，且同為「SPEED」成員、也是她的隊友的今井繪理子，近期也爆出和已婚議員談婚外情，慘被外界貼上「不倫女團」的標籤。

上原多香子前天在名古屋綵排音樂劇時，針對自己的醜聞向工作人員鞠躬道歉，而昨天演出的兩場是她爆出不倫戀的首度公開露面，結束後走出劇場時，面對外頭大批守候的記者，顯得不知所措，對媒體的追問也一概不回應，連續4次鞠躬道歉後便快閃，據悉，多香子在下週五結束所有演出後已沒有工作，打算避風頭，等於無限期停工，進入失業狀態。

從歌手轉戰政壇的今井繪理子，傳出與已婚男議員搞不倫。（翻攝自sirabee）不過，奇怪的是，同樣身陷不倫風波，上原多香子和今井繪理子的報導熱度卻大不同，比起今井繪理子和已婚議員流出牽手照引起的風波，上原多香子的不倫醜聞似乎淡了許多，難道是經紀公司將此事件壓下來？有電視圈相關人士透露：「因為事件涉及一個人的死亡，話題較為沉重。」且內幕變得複雜，又延伸出公婆討錢、遭多香子拒絕才爆出醜聞，從單純的不倫戀牽扯到金錢糾紛，成為一件棘手的事件，因此報導都較為保守。

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