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首頁 > 婉君推

胡瓜散財狂噴3百萬 當色狼慘遭美女過肩摔

2017/08/13 12:51

胡瓜主持《歡樂智多星》被當財神爺，送出3百多萬獎金。（衛視中文台提供）〔記者粘湘婉／台北報導〕胡瓜主持衛視中文台《歡樂智多星》當起財神爺，半年內狂噴3百多萬獎金，大根、舒子晨、唐從聖等人更一口氣搬走45萬獎金，登上獎金榜冠軍，「好康」讓不少藝人爭先要求上節目。而80多公斤的胡瓜，日前遇上奧運首位女子角力選手陳玟陵示範示範防身術，自告奮勇扮演色狼，沒想到下一秒就立刻被過肩摔躺在地上，讓他嚇得魂都飛了，起身後猛拍胸口鎮定心神。

該節目日前錄製運動特集，由陳子強帶領奧運角力美女陳玟陵，以及健身正妹丁小羽上節目，對抗外景遊戲常客馬國畢、趙孟姿、Una三人組。陳玟陵現場示範「色狼防身術」，讓假扮色狼的馬國畢被摔到怕，一旁的陳子強也拉著胡瓜下水，要求「被摔」。胡瓜一開始雖內心毛毛的，但依舊強裝鎮定，還「自摔」展示自己老當益壯，沒想到女選手來真的，69公斤女將扛起80幾公斤的他，完全不費吹灰之力，讓他被摔到靈魂都飛了。

80多公斤的胡瓜，被奧運女子角力選手陳玟陵輕鬆扛上肩。（衛視中文台提供）該節目日前送出3百多萬獎金，許多藝人聞聲，紛紛要求上節目，把胡瓜當財神爺更當提款機，激發胡瓜要守住獎金的鬥志。他要節目製作「歡樂獎金榜」每次錄影就放在現場，發下豪語絕不重新製作獎金榜，勢必守住每分錢。沒想到獎金板真有發揮功效，每次藝人答題氣勢超旺時，胡瓜就立刻搬出鎮壓法寶，板子一出立刻止血，令人嘖嘖稱奇。該節目週一至週五晚間7點在衛視中文台播出。

胡瓜自告奮勇扮色狼，慘遭奧運女子角力選手陳玟陵（右二）過肩摔。（衛視中文台提供）

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