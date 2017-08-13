克里斯漢斯沃厭倦雷神長假髮 落髮高呼「感覺自由了」
2017/08/13 13:10
克里斯漢斯沃過去的雷神扮相都是以長髮造型現身（左），不過在接下來的《雷神索爾3：諸神黃昏》中，終於首次以短髮造型登場（右）。（合成圖，翻攝自Slash Film、Entertainment Weekly）〔記者陳昱均／綜合報導〕帥氣澳洲男星克里斯漢斯沃自加入漫威宇宙飾演「雷神索爾」一角後，就一直以長金髮配雷神錘的造型為人所知；不過在將於今年秋天正式上映的《雷神索爾3：諸神黃昏》中，他竟變換了造型，變成清爽短髮男，起初宣傳照與預告公開時，讓影迷們大吃一驚，而他自己最近也透露，在不用繼續戴那頂長假髮後，演起戲來都覺得自在多了。
克里斯漢斯沃連在《雷神索爾3：諸神黃昏》宣傳照與預告中，都是以短髮造型現身。（翻攝自漫威）在接受《Entertainment Weekly》訪問，並聊到在新片中變「髮」一事時，克里斯漢斯沃就表示：「當我不用戴假髮時，我馬上就感覺自己能以不同的方式來說話、動作，給出反應」，並稱自己在擺脫長髮造型後，整個人都感覺像是在演不同角色了，「那就是一種巨大的解放感，以及身為一名演員能夠感受到的自由感，因為我真的已經對我自己（的長髮造型）感到厭倦了」，對此短髮新造型感到相當開心滿意。克里斯漢斯沃稱不用戴長假髮演戲後，整個感覺得到了解放、整個人都自由了。（翻攝自EMPIRE）
相關新聞
- （影音）雷神抓包導演與復仇者們秘密排練 怒錘飛美國隊長與鋼鐵人
- （圖多）雷神搭不慣人類飛機 挺翹臀忙做伸展操
- （影音）索爾不打內戰樂當平凡人 還幫雷神錘鋪床
- 哪有神這麼暖！索爾洛基拍戲抽空探視病童
- 以為洛基死了 索爾竟在《雷神3》這樣做...！
- （影音）會接演007嗎？洛基：抱歉要讓大家失望了
- 沒參演《美隊3》 雷神還以為自己被開除了！
- 確定了！奇異博士《雷神3》合體索爾、浩克
- 曾扮美國原住民被罵爆 索爾道歉力挺反油管工程
- （影音）《雷神3》殺青！導演勾索爾片場玩直播
- 《侏儸紀》葛蘭特博士 有望加入《雷神3》？
- 《雷神3》導演每天都想辭職...原因索爾老婆也認可
- 除了浩克...奇異博士可能也將亮相《雷神3》？