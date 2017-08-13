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克里斯漢斯沃厭倦雷神長假髮 落髮高呼「感覺自由了」

2017/08/13 13:10

克里斯漢斯沃過去的雷神扮相都是以長髮造型現身（左），不過在接下來的《雷神索爾3：諸神黃昏》中，終於首次以短髮造型登場（右）。（合成圖，翻攝自Slash Film、Entertainment Weekly）〔記者陳昱均／綜合報導〕帥氣澳洲男星克里斯漢斯沃自加入漫威宇宙飾演「雷神索爾」一角後，就一直以長金髮配雷神錘的造型為人所知；不過在將於今年秋天正式上映的《雷神索爾3：諸神黃昏》中，他竟變換了造型，變成清爽短髮男，起初宣傳照與預告公開時，讓影迷們大吃一驚，而他自己最近也透露，在不用繼續戴那頂長假髮後，演起戲來都覺得自在多了。

克里斯漢斯沃連在《雷神索爾3：諸神黃昏》宣傳照與預告中，都是以短髮造型現身。（翻攝自漫威）在接受《Entertainment Weekly》訪問，並聊到在新片中變「髮」一事時，克里斯漢斯沃就表示：「當我不用戴假髮時，我馬上就感覺自己能以不同的方式來說話、動作，給出反應」，並稱自己在擺脫長髮造型後，整個人都感覺像是在演不同角色了，「那就是一種巨大的解放感，以及身為一名演員能夠感受到的自由感，因為我真的已經對我自己（的長髮造型）感到厭倦了」，對此短髮新造型感到相當開心滿意。克里斯漢斯沃稱不用戴長假髮演戲後，整個感覺得到了解放、整個人都自由了。（翻攝自EMPIRE）

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