巧合！阿信同框照同日跳出 宛如3D版臉書回顧

阿信（右）和劉若英同台合唱。（相信音樂提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕臉書「我的這一天」回顧，總是能喚起許多回憶，巧的是，昨天812五月天擔任劉若英演唱會嘉賓，而兩年前的812這天，劉若英剛好在她的臉書發文，放上的照片正是她和阿信同框照，昨晚再次和阿信同框，如同3D版臉書回顧。

今年犀利趴停辦，讓很多粉絲失望，2年前的812這天，劉若英在她臉書發文，並放上她和阿信合照談到，她突然現身犀利好大趴，和五月天同台的故事，因為那一年颱風攪局，導致很多國外樂團、歌手無法來台，唱片公司緊急處理各種突發狀況、辦理退票，但都沒人喊累。

劉若英（左）兩年前的812，發文放上她和阿信合照。（翻攝自臉書）劉若英談到：「我在五月天上台前5分鐘到了現場。就算沒有颱風，每年相信音樂辦犀利大趴小趴都是賠錢的。那麼為什麼他們還是堅持把那麼多好的音樂人聚集在一起？甚至提供很多新樂團，地下樂團，免費的場地去表演？他們在完成自己夢想的同時，他們也在乎別人的夢想。」

2年前，劉若英無預警的出現在五月天的犀利趴演唱會上給驚喜，而昨晚，五月天用誠意陪她一起唱《頑固》。演唱會落幕，收錄這兩年各種回憶的《劉若英Renext 我敢 世界巡迴演唱會 精裝版DVD》， 已在全台各大通路販售。