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星爵事業起飛賠上婚姻 妻子寧可要回當初不紅幽默胖夫

2017/08/13 12:21

克里斯普瑞特（右）與妻子安娜法瑞絲（左）日前突然宣布要終結8年婚姻，嚇傻不少人。（路透社）〔記者陳昱均／綜合報導〕「星爵」克里斯普瑞特與妻子安娜法瑞絲結婚8年，一直是眾人心目中甜蜜恩愛又幸福的模範夫妻檔，沒想到雙方卻在10日坦言已嘗試解決婚姻問題已久，可惜結果仍令人失望，最終就選擇分居、將正式結束婚姻關係，令粉絲們震驚不已，不少人更直呼：「再也無法相信愛情了！」雖然2人都沒有對外說明分開的真正原因，但是外界幾乎都揣測是因為克里斯普瑞特現在的超高人氣與巨星地位，影響了夫妻倆相處的模式，進而導致婚姻破裂；現在更有相關人士更爆料，安娜法瑞絲寧可不要現在這個身材健美、人氣爆棚的老公，而是寧願要當年雖然沒那麼有名、還身形圓潤，不過卻十分幽默風趣，讓她迷戀不已的克里斯普瑞特回來。

克里斯普瑞特（右）與安娜法瑞絲（左）一直都被視為模範夫妻，因此不少人對於2人的分開都大感震驚。（路透社）根據八卦網站《HollywoodLife.com》報導，克里斯普瑞特與安娜法瑞絲初識是在2007年合作電影《今晚帶我回家》（Take Me Home Tonight）的時候，安娜法瑞絲馬上就被克里斯普瑞特的風趣幽默給深深吸引、追入愛河，即使女方名氣比男方大上許多，但她仍絲毫不介意，一心一意愛著那樣的克里斯普瑞特。但是自從克里斯普瑞特瘦身有成、甩掉27公斤肥油變身健美帥哥，還因演出《侏儸紀世界》、《星際異攻隊》爆紅後，他就逐漸把工作擺在第一位，一名相關人士就表示：「她（安娜法瑞絲）這幾年來一直在試圖努力挽救婚姻，但最後仍感覺似乎是名氣獲勝了」，對於這個結果感到失望不已，甚至還被爆：「她寧願克里斯普瑞特從未練出健美好身材，深信那就是他們婚姻毀滅的起點」，2人在克里斯普瑞特不紅的時候還相處得比較好，沒想到卻因為爆紅而選擇分開，讓人大感惋惜。安娜法瑞絲愛上克里斯普瑞特時，他名氣還比妻子小，身材更是沒有現在（右）那麼健美，顯得十分圓潤。（翻攝自VH1）

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