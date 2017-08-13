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首頁 > 婉君推

爆笑！慧慈驚見如花瘦身有成 結果竟是...

2017/08/13 13:49

好娜姬（左）日前與慧慈（右）喝下午茶，才得知原來對方一直把小甜甜當如花。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人慧慈以招牌蓮花指及口頭禪「Oh MY God」在演藝圈爆紅，去年她和如花、好娜姬、湯尼陳組團「蘆薈雞湯」，後因她與如花傳不合，團體就再無合體亮相過，日前她與好娜姬喝下午茶，對方問她為什麼不喜歡如花？她表示沒有裡由，「反正就是不喜歡。」

近日好娜姬在臉書PO文，透露日前與慧慈喝下午茶時閒聊的對話內容，先是問了慧慈不喜歡如花的原因，下一秒對方話鋒一轉，驚訝說道如花最近瘦好多，瘦了10幾公斤，聽得她一臉茫然，隨後她便反駁慧慈認錯人，但慧慈仍堅持「有看娛樂新聞，看到如花出書教人瘦身

慧慈竟把小甜甜（左）誤認成如花（右）。（合成圖，翻攝自臉書）直到好娜姬上網搜出小甜甜近期的照片給她指認，她看了照片後說「對就是她」，原來她把小甜甜錯認是如花，好娜姬再接著問「妳到底不喜歡的是小甜甜還是如花？」慧慈坦言「是小甜甜不是如花」。小甜甜、如花傻傻分不清的對話曝光後，更逗得網友哈哈大笑。而解開誤會後，好娜姬不忘替兩人牽線，致電給如花，盼兩人通話和好，未料如花接起電話卻說「以後各過各的也沒什好聯絡的」，之後就結束通話。

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