阿信交代功課 瑪莎守約交出催淚作業

阿信（左）一句話，瑪莎果真交出感人心得文。（相信音樂提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕昨晚五月天擔任同門好友劉若英分身「劉若男」小巨蛋演唱會嘉賓，一起合唱《頑固》，阿信提到，這幾天臉書都被劉若男相關文章洗版，他也在台上對瑪莎說：「你今天晚上會寫一篇嗎？」瑪莎當下比出OK手勢。

瑪莎果真是「乖寶寶」，阿信交代的功課，他昨晚守約交出作業，內文讓網友看了感動，十分催淚。

瑪莎提到「劉若男」在台上唱歌情景：「聽著他用力地唱著《頑固》，唱得如此用力，用力到有的時候甚至連自己也注意到他忘了該換氣呼吸。」

劉若英（右）和劉若男（左）牽手畫面讓粉絲感動驚喜。（相信音樂提供）其實，劉若男唱完《頑固》眼中已滿是淚水，但他不想讓大家看到，瑪莎還原：「曲畢，看著他隨著緩緩落下的銀色彩帶，手握著拳逆著聚光燈走回舞台。還看著他對他笑著的同時，隨著越來越近的身影，我才看清楚她的表情。用力地抿著嘴，眼神堅毅卻閃爍著眼淚。我想我看懂了他眼神的那個意思，是千言萬語難以替代的感謝；是站在這個舞台的這個夜晚，終於可以和大家一起把這段巡迴的日子，完美地畫上句點塵封的感激。」

瑪莎還談到：「如果還來得及，如果升降台再晚一些些下降，我一定會走過去抱抱他，安慰他，讓他知道我們都會在，不管在台上陪你唱歌的或是在台下聽你唱歌的，即使你是個難搞的雙子座，即使你自己都搞不定你自己，我們都會陪著你，主動讓你搞定，陪著你一起搞定你自己。」

演唱會後半段，劉若英從帥氣的「劉若男」換回女裝回復劉若英本尊，她獻唱《給15歲的自己》和《我喜歡你現在的樣子》，透過視訊，奇妙營造出劉若英和劉若男合唱畫面，最後兩人還牽手鞠躬，畫面讓歌迷感動不已。